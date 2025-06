Azulejos corveranos en el cole de Villalegre con una singular propuesta: "Anima a los niños a hacer manualidades"

Casi sesenta horas de trabajo a lo largo de tres meses en pequeñas sesiones de una o dos horas. Ese es el tiempo que ha dedicado el artesano de Cancienes, Juan Guerra, para acometer un espectacular mural de azulejos en la fachada del colegio de Villalegre. Pero esta tarea, que aún está pendiente de pulir detalles, no ha sido solo cosa de uno. Junto a él han estado más de trescientas personas, entre estudiantes de todos los cursos del centro educativo avilesino, así como familiares e integrantes del cuerpo docente, quienes han aportado su granito de arena para decorar el edificio con un mural de unos siete metros de ancho por dos de alto.

"Es una actividad perfecta para que todos salgan de su rutina diaria en la clase y los anima a hacer cosas de forma manual", declaró Guerra, en la mañana del 23 de junio, mientras preparaba su hoguera particular para la Noche de San Juan. Guerra, además, lleva ya meses involucrado en la enseñanza con el claro objetivo de difundir "la regla de las tres erres" –reciclar, reutilizar y reducir– mediante la artesanía y el uso de azulejos. Además de en Villalegre, el artesano imparte talleres en los colegios de San Antolín de Ibias y en el de La Felguera. "No tengo ningún problema en madrugar. Esta misma semana estuve en San Antolín, el centro asturiano que me pilla más lejos, pero es un placer", comentó Guerra, que espera ampliar sus talleres en más centros de Corvera y Avilés, para lo que contará con colaboradores para poder llegar a más alumnos de las escuelas de la comarca.

Respecto al mural de Villalegre, este se encuentra en una de las paredes de la fachada, junto a la entrada del centro. En él, además de "guiños" a Avilés –el faro de San Juan, el Centro Niemeyer, la histórica foca o el misterioso "kraken" gigante que se cree habita en el cañón–, también hay espacio para algunos de los edificios y estructuras más famosas del planeta como la Torre de Pisa, la Estatua de la Libertad de Nueva York, el Coliseo de Roma el Taj Mahal de Agra (India), entre otros. Además, también hay hueco para otros elementos, como naves espaciales, coches, trenes, bicis o globos aerostáticos, y otro medio de transporte fuertemente vinculado a Avilés y otros concejos de la comarca: los barcos. "La idea era crear una narrativa y decidimos que se centrase en una vuelta al mundo", señaló Guerra.

Para llevar a cabo esta obra grupal, Guerra explicó que el primer paso consistió en tres sesiones con cada una de las clases –de Infantil y – para explicar el proceso de manejo de las teselas de cerámica y la elección de las figuras que posteriormente elaborarían. Seguidamente, las siguientes sesiones se centraron ya en trabajos manuales, concretamente en el pegado de las teselas en las mallas para dar forma a sus dibujos. Por último, las sesiones finales consistieron en pegar las teselas ya completadas en la pared con cemento cola elaborado por el propio alumnado.

"Ha sido algo muy enriquecedor para el alumnado, pero también para sus familias. Ha servido para encontrar un momento de actividad conjunta y se lo han pasado genial", confesó Guerra, que se mostró entusiasmado con la experiencia: "Me lo pasé muy bien. Es muy especial haberles visto tan animados e interesados en el proceso, sobre todo en el manejo de la máquina de azulejar".

Ahora, Guerra ya mira al próximo curso, puesto que tocará rematar el mural de siete por 2 metros, en el que quedan algunos espacios aún por completar. "Muchas esculturas están ya hechas y el mosaico marino también. Faltan por terminar algunos elementos y será muy divertido seguir el año que viene", concluyó Guerra.