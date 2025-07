Trasona inaugura las pantallas antirruido de la "Y" y nuevo límite de velocidad: "Es una de las obras más importantes para Corvera de la historia democrática"

"Es la obra más importante de la historia democrática después del centro de salud". Con esta rotundidad ha definido esta mañana el alcalde de Corvera, Iván Fernández, el proyecto para minimizar la contaminación acústica de la "Y" en Trasona; un proyecto que ha contado con una inversión de 3,24 millones de euros para la renovación del pavimento y la instalación de pantallas antirruido, y que ha quedado inaugurado hoy, en un acto en el que también ha estado presente el presidente del Principado, Adrián Barbón y la delegada del gobierno, Adriana Lastra. "Con esta actuación se ha conseguido mejorar vuestra vida, y esto me gusta, es la política útil", ha defendido Barbón ante los vecinos.

Las actuaciones para minimizar el ruido en las decenas de viviendas de Trasona que se encuentran a los pies de la AI-81, nomenclatura de ese tramo de la "Y", han consistido, fundamentalmente, en la instalación de 1,7 kilómetros de barreras fonoabsorbentes y la sustitución del firme por un material que también reduce el ruido. Desde este martes también se ha establecido un nuevo límite de velocidad en este tramo, de 80 kilómetros por hora.

"La obra más importante de infraestructuras en la historia de Asturias, la conocida como 'Y', sirvió para vertebrar la región, pero paradójicamente quebró por la mitad la parroquia de Trasona. Era una injusticia que hasta 50 años después esa herida no quedase cerrada hasta hoy", ha señalado Fernández, quien también se deshizo en elogios hacia Barbón y Lastra y sus equipos -"se comprometieron con esta obra cuando ella era diputada y el presidente era candidato"- y también a los vecinos: "Creo que la unidad hace la fuerza, y que los vecinos y la corporación hayamos ido de la mano por un mismo objetivo ha hecho más fácil conseguirlo".

Por su parte, Barbón ensalzó el "trabajo conjunto de tres administraciones", y "la importancia de ser capaces de tener puentes para solucionar un problema de los vecinos". "Muchos lleváis aquí viviendo 50 o 60 años, y, por tanto, habéis sufrido mucho. Hay que pediros perdón, porque hasta este momento la política no fue capaz de resolver vuestros problemas", ha afirmado el presidente del gobierno autonómico.

Barbón, quien también devolvió los elogios a Iván Fernández -"aquí en Corvera tenéis muchas cosas que os están situando en el mapa y en eso tiene mucho que ver el Alcalde"-, aprovechó su intervención para hacer una defensa "de la buena política, no la del insulto, no la del ataque al que no piensa como yo", y se refirió, de manera velada, sin hacer mención expresa, a la crisis de su partido, el PSOE, que tiene su último capítulo en el ingreso en prisión provisional del que hasta hace unas semanas era secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, por un presunto caso de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. "Esto es la política, no las cosas que nos avergüenzan y nos abochornan, y que condenamos con rotundidad. Y soy el primero que lo digo: 'el que la haga, que la pague con rotundidad'. Igual que defiendo el endurecimiento de penas de cárcel y devolución de los robados para los corruptos y también sanciones para los corruptores", ha asegurado Barbón, que al igual que Lastra rechazó responder a preguntas de los periodistas presentes en el acto.

El presidente del gobierno autonómico también ha defendido que "Asturias es una rara avis de la política": "Ojalá hubiese también barreras antirruido para que el ruido de esa política que no nos gusta se quede al margen. Voy a colocar esas pantallas en Pajares para que aquí nunca llegue ese ruido", ha bromado Barbón.

Los vecinos, satisfechos

Por su parte, los vecinos han mostrado su satisfacción tras el final de las obras. "Después de más de 45 años, ya era hora. Se ha logrado mitigar el ruido, que es algo que hacía mucha falta. Es la guinda a muchos años de lucha de una reivindicación que ya había comenzado una generación anterior a la nuestra", han señalado Luis Ordiz, Dorina García y Juan Aragón, secretario, vicepresidenta y presidente de la asociación de vecinos "La Paloma", despectivamente.