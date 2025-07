Un castrillonense con madera de campeón que busca su cuarto campeonato de España este fin de semana en Corvera

El joven piragüista castrillonense Mateo Dopazo recientemente proclamado Campeón de España Cadete en Sprint 5.000 metros K1, fue recibido por Eloy Alonso, Alcalde del municipio, y Marian Carbajal, concejala de Deportes.

Con tan solo 15 años, Mateo ya tiene cuatro medallas de diferentes modalidades a nivel nacional, tres de ellas de oro, y este fin de semana afronta el Campeonato de España de Pista que se disputa en las aguas en las que entrena su club.

"Siempre hay nervios, pero este fin de semana es especial porque es muy cerca de casa y van a estar muchos conocidos viéndome", dijo Dopazo, reflexionando sobre lo que significa competir en Trasona. No obstante, reconoce que "es un gusto ahorrarse el viaje que a veces tenemos que hacer a la otra punta de España, dormir en mi casa me da más tranquilidad".

El piragüismo no fue su primera opción, de hecho, hasta la pandemia dedicaba sus tardes al ciclismo. El explica el cambio afirmando que "siempre me llamó la atención los deportes que se practican en el agua". Antes de coger la pala de remo, probó con la vela, pero reconoce que "no le gustó mucho".

Eloy Alonso revisa las medallas de Dopazo junto a Marián Carbajal..

Una de las palabras que más repite cuando se le pregunta es "esfuerzo". Entrena seis días a la semana en el "Club Náutico Ensidesa" y, en apenas cinco años, se ha convertido en uno de los mejores de su disciplina a nivel nacional. El equipo nacional absoluto también entrena en su club, se fija mucho en grandes referentes del piragüismo como Saúl Craviotto y reconoce que "todavía tenemos que remar mucho más rápido para competir con ellos, de momento nos hacemos olas".

Otro de los retos que tiene por delante este año es debutar en el Descenso Internacional del Sella. Tiene mucha curiosidad por vivir esta experiencia, pero dice que "no sé muy bien que haré cuando se dé la salida, hay mucha gente en poco espacio y nadie sabe como tienes que ir reaccionando hasta que estás allí".

Por encima de todas las victorias y las medallas tiene muy clara su filosofía. "Cuando caes al agua o cometes algún fallo que te cuesta perder una competición no te puedes rendir bajo ningún concepto. Ahora vengo con estas medallas, pero el primer año que fui a competir me caí al agua cuando iba primero y no pasa nada", explicó Dopazo echando la vista atrás para recordar sus inicios.