Los juegos sellan un "exitazo" de fiestas en Corvera

Las fiestas de San Pelayo en Trasona se despidieron hasta el año que viene con juegos, música y bollo de chorizo para todos sus vecinos. Después de una multitudinaria celebración en honor a los indianos, el último día de las fiestas estuvo más reservado para la gente de la zona.

Después de una mañana con muchas nubes, el sol obligó a mover los juegos infantiles al interior de la carpa. Hubo tiempo para todos en estas competiciones amistosas, desde la estrategia del juego de las sillas hasta el frenetismo del juego del pañuelo. También se reservó tiempo para las tradicionales carreras de sacos y, cuando las ideas de juegos se terminaron, se hicieron carreras de velocidad.

Los niños se preparaban correteando por el prao de la fiesta y dando pedal por el circuito que crearon los chicos de la asociación "Abierto Asturias" en la pista de baloncesto. "Yo soy de Avilés, pero vengo a estas fiestas porque me lo paso muy bien", dijo Javier Menéndez, que también estuvo presente en la comida de indianos.

Javier Menéndez, María Iglesias, Sergio Rubio, Rafael Iglesias, Miguel Ángel Iglesias preparados para participar en los juegos infantiles.

Los padres observaban los toros desde la barrera, disfrutando de un refrigerio que habían comprado en la barra instalada en la carpa por las fiestas. "Ellos se lo pasan en grande, es una de las pocas que se organizan en todo el año para los chiquillos en Trasona", apuntó Pablo Barbosa, vecino del municipio. "Es un día muy divertido, empiezan con los triciclos en un lado, luego participan en los juegos tradicionales y acaban fundidos después de tanto trote", comentó Fernando Castro, de pie observando a los chavales desde la lejanía.

Un balance muy positivo

Los problemas en la asociación de festejos siguen siendo los mismos que el año pasado, el relevo generacional es completamente inexistente. Pero afirman que "en esta edición, todo el trabajo se ha visto recompensado".

"Las fiestas han sido un exitazo, de los once años que llevamos organizándolas fue el año que más gente hubo y que mejor se lo pasaron", aseguró Bernardo Duarte, presidente de la asociación de festejos. "En la comida de los indianos tuvimos más de 650 personas aquí en la carpa, viene gente de todas partes de Asturias y eso es muy bueno para el pueblo. Muchos nos dijeron que no había ningún momento aburrido, justo cuando acabaron de comer, empezó la romería, algunos seguían en el prao bailando a las once de la noche", añadió orgulloso de las opiniones de los visitantes.