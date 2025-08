Paula Expósito, 'Corverana ejemplar' y poeta: "Ojalá este premio haga que más niños quieran escribir, me haría sentir muy orgullosa"

Paula Expósito (Las Vegas, 2000) es uno de los grandes diamantes que tiene ahora mismo la literatura asturiana. En su bolso guarda su primera obra, "La Araña", aunque reconoce que ya tiene en mente cuál será su próximo proyecto. Acaba de ser nombrada 'Corverana ejemplar', algo que le pilló por sorpresa, aunque presume de su concejo, donde se siente muy motivada a seguir dando rienda suelta a su arte. Se reúne con LA NUEVA ESPAÑA, donde escribe artículos de opinión, en el hórreo que hay enfrente al Llar, uno de sus lugares favoritos en su tierra.

-Está empezando su camino en el mundo de la poesía. ¿Por qué esa disciplina?

-Escribo desde adolescente. Tengo que darle crédito a mi profesor de Lengua y Literatura, Juan Hernández. Le gustaban mucho mis redacciones y fue el que me animó a escribir. Gracias a él empecé a mandar mis textos a premios juveniles, gracias a él, que vio algo que le gustó, empecé en este mundo. Escribiendo siento que estoy conmigo misma, estoy tranquila, me expreso poco a poco y voy creando y hablando de lo que me da la gana.

-No es muy común ver a jóvenes de 25 años escribiendo poesía.

-Creo que la gente te da sorpresas y que, de una u otra manera, todo el mundo escribe. Otra cosa es que lo ofrezcan al mundo, eso no es tan común.

-¿Por qué decidió publicar sus obras?

-Porque hubo una persona que creyó en mí, si no hubiese escrito, pero de un modo más íntimo.

-Tiene ya su primera obra publicada, “La Araña”.

-Tengo mucha suerte de por escribir en Corvera, me siento muy abrazada por mi comunidad. Me siento hasta celebrada. Ya tenía cosas escritas de antes y, el pasado verano, me di cuenta que podía recopilarlas. Durante esos meses fue expandiendo esos trabajos, escribiendo otros textos y poesías. Mi pasión es la prosa poética, es lo que más me ha gustado de siempre. De ahí surgió “La Araña”, que es un experimento poético. Mezcla muchos tipos de textos y de formatos, quería experimentar con las estructuras. Eso sí, creo que es fiel a mi estilo, un estilo más introspectivo y oscuro.

-¿Cuáles son sus referentes a la hora de escribir?

-Depende de si es para poesía o para prosa. Me encantan autores como Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf o Federico García Lorca. Woolf, por ejemplo, es más prosa que poesía, pero me influye mucho esa forma de crear un texto con tanta calidad y, a la vez, tan caótico y divertido.

-Tiene 25 años y ya ha sido nombrada 'Corverana ejemplar'.

-Cuando me llamó el Alcalde me quede flipando. Estoy súper agradecida, no me lo esperaba para nada. En Corvera me siento muy abrazada, me motivan mucho para seguir escribiendo. Corvera es un sitio pequeño, pero con mucha hambre para que se hagan cosa.

-¿Cree que su nombramiento puede hacer que más niños del concejo se interesen por la poesía?

-Ojalá sea un efecto colateral, sería algo que me haría sentir muy orgullosas. Creo que en los institutos hierve el talento, hay que escuchar a la gente joven. Traen nuevas ideas, vienen a romperlo todo y a explorar. En los centros educativos se necesita gente que crea en ese talento, que tenga la mente abierta, que les acompañe y los guie. Yo, por ejemplo, no hubiese creído en mi misma si no hubiese tenido un profesor como el que tuve.

-¿Cómo se ve de aquí a diez años?

-Ojalá volver a hacer una entrevista en diez años y que esté acompañada de una pila de libros. Creo que este es mi camino, el que me hace feliz. Adoro escribir, para mí no había mayor felicidad en el mundo que poder vivir de ellos y dedicarme a lo que más me ha gustado. Ahora mismo tengo otro proyecto en la cabeza, más extenso que el anterior, pero muy en línea con mi estilo.

-¿Cómo se han tomado en su casa este camino?

-Tengo que reconocer que mis padres creen en mí más de lo que lo hago yo, siempre me han dicho que escribir es mi camino. Les gusta lo que hago, lo que expreso y siempre me han motivado a seguir con ello.