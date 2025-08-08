La propuesta del párroco de Trasona para ensalzar el cementerio de San Vicente: "Podrían establecerse visitas guiadas"

El cementerio de San Vicente de Trasona explica a través de sus nichos, sepulcros y tumbas la historia de esta parroquia corverana desde finales del siglo XIX. El camposanto cuenta con obras de arte funerario vinculadas a personalidades como el Conde de Peñalver, Nicolás de Peñalver y Zamora, que fue alcalde de Madrid y uno de los impulsores de la construcción de la Gran Vía madrileña. El párroco de Trasona, Constantino Bada, es consciente del potencial que tiene el camposanto corverano, y por ello quiere sellar un acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios Alfoz de Gauzón (CEAG), a fin de convertir el cementerio en un espacio visitable para acercarse, por ejemplo, a las historias de los indianos.

Ahora, la intención del párroco es trasladar esta idea a la feligresía. "Es un cementerio muy interesante, no es como el de Avilés, ni cuenta con la estatua del Ángel (del marqués de San Juan de Nieva) pero sí elementos importantes", remarca Bada. El cura ensalza cuatro elementos del camposanto de Trasona como son las estatuas del Ángel del ánfora, el Ángel de la fe, Santa Elena y la Cruz. "que es una alegoría preciosa de la Resurrección", además de la tumba del Conde de Peñalver. "Podrían establecerse visitas guiadas para conocer el cementerio, quizá aportar códigos QR...", apunta el religioso, que insiste en que cualquier acuerdo que facilite la "musealización" del cementerio ha de contar con el beneplácito de los feligreses.

Por su parte, el Centro de Estudios Alfoz de Gauzón valora la iniciativa y más aún después de la rehabilitación de la capilla interior del camposanto. "Estamos abiertos a colaborar con todas las parroquias en cuestiones relacionadas con el patrimonio para promover y divulgar la historia", señala Rubén Domínguez, presidente de esta entidad. Con respecto al cementerio, la idea del Alfoz de Gauzón pasa por editar folletos informativos de mano con su historia o la instalación de paneles que ayuden a comprender los detalles del camposanto corverano y sus más de 120 años.

Domínguez destaca que los principales elementos del cementerio son la entrada de acceso, la capilla en honor de la Virgen del Carmen y la tumba del Conde de Peñalver, además del pasillo central en el que se ubican las principales obras del arte funerario del camposanto de Trasona.

En la capilla de la Virgen del Carmen descansa el que fuera párroco de Trasona durante más de medio siglo, desde 1950 hasta 2003, Severino Huerga Nuñez, que falleció hace ahora veinte años.

Entre otras personalidades enterradas en el cementerio figuran no pocos indianos como José González y Arturo González. Otro indiano, por ejemplo, era Álvaro Alvera, fallecido en 1900, que fue una de las personas que aportó el dinero para, precisamente, la construcción del camposanto de San Vicente.