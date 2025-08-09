Ángel Jiménez, "Corverano Ejemplar" por una solidaridad que no tiene barreras
"No concibo el mundo sin voluntariado", afirma Ángel Jiménez, "Corverano Ejemplar
Aunque su vida ha cambiado hace diez meses por un grave politraumatismo que lo ha dejado en silla de ruedas, Ángel Jiménez no ha perdido su verdadera vocación: ayudar a los demás. "No concibo el mundo sin el voluntariado, siempre quiero aportar algo más y poder ayudar al resto en lo que esté en mi mano", confiesa el corverano. Esa pasión, la de echar un cable a todo aquel que lo necesite, es uno de los motivos que ha llevado al Ayuntamiento de Corvera a otorgarle el premio de "Corverano ejemplar", galardón que recibirá el próximo 12 de septiembre y que reconoce que le hace "especial ilusión".
"Estoy súper agradecido, que se reconozca el voluntariado siempre es importante", señala Jiménez, que destaca que después de un año duro en lo personal, este reconocimiento le hace levantar aun más el ánimo. "Eso sí, por mal que esté, nunca pierdo el buen humor", asegura el corverano.
Hace 35 años Jiménez decidió dedicar parte de su vida a los demás. Arrancó en la catequesis para, posteriormente, ayudar en colectas de dinero y alimentos para las personas que más lo necesitan. "También hice obras de teatro solidarias y proyectos de Manos Unidas en el tercer mundo, para tratar de recaudar fondos", indica.
Para dar un paso más en su vocación decidió impulsar la asociación Scouts Corvera. "A raíz de todos los proyectos anteriores surgió la necesidad de crear algo diferente, porque veía que los jóvenes iban cambiando. Llevamos 17 años con este grupo, con el que vamos haciendo diferentes cosas: voluntariado, recogidas solidarias para mandar a Ucrania, trabajamos con la asociación de Africanos de Avilés…", explica Jiménez, que cree que lo más importante de este grupo "es poder educar en valores y estar en contacto con la naturaleza". Y es que la asociación, además de los trabajos de ayuda a los demás, también hace diferentes rutas de montaña.
Mientras se centra en recuperarse de sus lesiones, de las que es optimista, Jiménez asegura que no se ha planteado, en ningún momento, aparcar su pasión. "Si no nos paró la pandemia, tampoco me va a parar esto", afirma con positividad. "Es que yo no concibo el mundo sin el voluntariado. Me quiero ir a la cama pensando que he aportado algo al mundo, necesito estar ayudando", añade el corverano. Ahora, toda esa vocación esa recompensada por parte del Ayuntamiento de Corvera.
