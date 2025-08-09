Trasona valora el plan del cura de musealizar el cementerio

Los vecinos de Trasona ven con buenos ojos el plan del párroco, Constantino Bada, de "musealizar" el cementerio de San Vicente para dar a conocer así el patrimonio de la parroquia. Eso sí, piden además al cura que les detalle el plan de colaboración con el Centro de Estudios Alfoz de Gauzón (CEAG). "Da gusto ver el cementerio como está ahora, promover actividades después de la mejora realizada que conllevó la restauración de la capilla del Carmen me parece buena idea", señaló Lorenzo Hernández, miembro de la sociedad de Festejos de Trasona, que valora el plan para promocionar el patrimonio de la parroquia. Otras voces no solo piden más información sobre la propuesta del párroco sino que recuerdan que "no solo es importante el mantenimiento y promoción del cementerio, sino también atender la reforma de la capilla de San Pelayo".

"Es cierto que el cementerio, que fue construido por los indianos, quedó muy guapo y estaría bien darle promoción", señala Rosi Rodríguez, vinculada a varios colectivos del movimiento asociativo de la parroquia y que ha estudiado a fondo la historia del camposanto de San Vicente y enfatiza que Perfecto Rodríguez Fernández, que fue quien amplió el cementerio. Es más, Rodríguez Fernández fue el encargado del camposanto durante cuatro años, desde 1947 a 1951, ante la ausencia de un cura titular.

El plan del párroco de Trasona pasa por dar vida al camposanto de San Vicente del que destaca cuatro elementos como son las estatuas del Ángel del ánfora, el Ángel de la fe, Santa Elena y la Cruz además de la tumba del Conde de Peñalver, Nicolás de Peñalver y Zamora, que llegó a ser alcalde de Madrid en tres ocasiones, entre finales del siglo XIX y principios del XX. La vinculación del Conde con Corvera le viene por su matrimonio con María Socorro García, nacida en el palacio de los Rodríguez León de Trasona. "Todo lo que sea recuperar y mantener el patrimonio de la parroquia será bien recibido", detalla Rosi Rodríguez sobre el plan del cura con el cementerio.