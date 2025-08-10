Pistolas táser con cámara incorporada y PDA para poner multas: así equipa Corvera a su Policía Local

El Ayuntamiento de Corvera invertirá casi 72.000 euros en la adquisición de dispositivos PDA para agilizar trámites, dos pistolas táser con cámaras incorporadas y la mejora en la uniformidad de la Policía Local, integrada por 20 efectivos.

La planificación de las inversiones se decidió en una reunión entre el alcalde, Iván Fernández, el concejal de Seguridad, Antonio Durán, y el jefe de la Policía Local, Rubén Lorenzo. Una de las adquisiciones serán tres dispositivos PDA y sus impresoras portátiles para automatizar las denuncias de tráfico. Este nuevo sistema permitirá a los agentes tramitarlas de manera más ágil y eficiente, reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas y liberando recursos para otras funciones como la vigilancia y la atención ciudadana. La inversión son 19.000 euros.

Otros 18.000 euros se destinarán a adquirir dos pistolas taser –una que se incorporará este año y otra a principios de 2026–, cada una equipada con una cámara policial asociada que grabará todas las intervenciones en las que se utilice este dispositivo. Este tipo de equipamiento, además de reforzar la transparencia y la seguridad, actúa como elemento disuasorio, evitando en muchos casos que sea necesario su uso. La inversión incluye la formación de los agentes y el mantenimiento del equipo durante cuatro año, explicó el gobierno.

Por último, se destinarán 35.000 euros a la renovación periódica de la uniformidad policial, para que todas las prendas se ajusten a las medidas particulares de cada funcionario.