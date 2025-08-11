La lucha contra ratas y plagas costará 16.700 euros a Corvera

El Ayuntamiento de Corvera ha sacado a licitación un contrato para el servicio de desratización, desinfección y desinsectación en todo el concejo. El acuerdo, con una duración de un año, es prorrogable, año a año, hasta los cuatro. El importe es de 3.800 euros por ejercicio, impuestos excluidos.

Según se especifica en el pliego de contratación, el servicio se divide en tres partes. La desratización, que tiene por objetivo el contro lde las poblaciones de roedores en la red de saneamientos, las dependencias y edificios municipales, así como en espacios púbolicos, para reducirlas a niveles que no afecten a la salud pública en todo el concejo.

La desinsectación, con la que se pretende la erradicación o reducción de las poblaciones de a niveles mínimos, que no representen riesgo sanitario o molestaia a la población de cualquier insecto rastrero que pueda ser considerado como vector desde el punto de vista sanitario, en los espacios donde aparezcan o se desarrollen.

Y la desinfección, consistente en la eliminación de bacterias, virus, gérmenes y microorganismos patógenos, productores de enfermedades transmisibles, evitando así su propagación y erradicar las apariciones puntuales de focos infecciosos. Estas labores se llevarán a cabo, entre otros lugares, en instalaciones municipales y en los vehículos de la Policía Local o de Protección Civil. Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de prestar servicios de urgencia si así se le requiere.

Con las tres prórrogas y los impuestos incluidos, el contrato, al que se pueden presentar ofertas hasta el miércoles, tendría un coste de 16.720 euros para las arcas municipales. Esta licitación fue lanzada por el gobierno local el 29 de julio.

Precisamente, la semana pasada vecinos de Los Balagares denunciaron la presencia de ratas y serpientes en la urbanización.