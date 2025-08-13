Corvera incluirá el "Día de l’Asturianía" en sus fiestas

La celebración del "Día de l’Asturianía" se realizará durante la tarde del sábado 13 de septiembre, dentro de la programación de las fiestas de Corvera, fechadas entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre. Desde el Ayuntamiento aseguran que "el propósito de esta iniciativa es rendir homenaje a la idiosincrasia asturiana, reforzando la conexión de la ciudadanía con su patrimonio cultural y acercando las tradiciones a nuevas generaciones". Los actos festivos comenzarán a las 18.00 horas con unos juegos tradicionales organizados por la asociación 6 Conceyos, en los que se incluirá un concurso de escanciado de sidra. Por la noche, sobre las 20.00 horas, actuará "Nuberu", uno de los grupos más míticos de la música asturiana, en el Teatro El Llar de Las Vegas. A la misma hora, los amantes del teatro podrán disfrutar de la obra "Aquí no paga nadie", interpretada por el Grupo de Teatru de Pillarno, en el Teatro La Lechera de Cancienes. "El Día de l’Asturianía nace con la intención de consolidarse en el tiempo como un sello distintivo dentro de nuestras fiestas, combinando tradición y contemporaneidad", señaló el concejal de Festejos, Rafael Alonso .