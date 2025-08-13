La fuente de la Consolación llena las neveras de la comarca

En un apartadero de la carretera AS-17, la carretera vieja de Avilés a Oviedo, sale una de las aguas más frescas y codiciadas de la comarca. La fuente de la Consolación lleva décadas siendo un punto de recogida de agua para gente de Corvera y Avilés, especialmente, aunque también se acercan habitantes de otros concejos vecinos, como Carreño. "Llevo viniendo desde hace más de veinte años, no te puedo ni contar la cantidad de dinero que ahorré en agua viniendo a coger garrafas aquí", comentó Loli Cano, vecina de Corvera, mientras cargaba con prisa una pequeña botella de agua.

Loli Cano, vecina de Las Vegas, con su botella recién rellenada. | P. M.

Historia del emplazamiento

No se sabe con exactitud cuándo se construyó, la fuente está situada junto a la ermita de la Consolación y, hace siglos, era una parada para los caminantes que iban desde Avilés a Oviedo por el antiguo camino real. Se cree que su uso como manantial es muy anterior a la obra de cemento que se puede apreciar hoy en día.

Las leyendas dicen que recibió este nombre después de que una niña, que se dirigía a la capital del Principado, asegurase ver en el lugar a la Virgen de la Consolación. Desde entonces, la fuente pasó a formar parte de la visita devocional. Primero se bebía o recogía agua y después se subía a la ermita.

"Siempre sale fresca y está muy buena aunque pase varios días almacenada en casa", dijo Pablo Vázquez, vecino de Avilés, que empezó a visitar este lugar en tiempos de pandemia. Siempre se destacó la calidad del agua de esta fuente, baja directamente de peña Corvera y los análisis determinan que tiene una mineralización muy débil.

"Da igual cuando vengas, sea verano o sea invierno, siempre cae agua. Nunca nos sentó mal ni dio ningún tipo de problema", aseguró Cano. "Hay gente que tiene miedo a venir a coger agua cuando llueve o cuando dicen que puede estar más revuelta, tengo familiares que lo repiten mucho, no obstante, yo vengo igual, nunca me pasó nada", reflexionó Vázquez.

En los últimos años, ganó grandes niveles de fama entre la comunidad vecinal de la zona. El Ayuntamiento de Corvera habilitó un pequeño aparcamiento de diez plazas para que la gente deje el coche mientras hace acopio de agua y evitar cualquier problema en la carretera.