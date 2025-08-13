Lucía Martiño presentará su documental en ParqueAstur

La surfista asturiana, Lucía Martiño, estrenará su documental "Un-Dreamed" el próximo viernes, 15 de agosto, a las 18.00 horas en los cines de ParqueAstur. La proyección relata su experiencia surfeando en las gélidas costas de Islandia y la entrada será completamente libre hasta completar aforo. Este evento, está incluido en la Semana del Surfing celebrada en el centro comercial corverano, la iniciativa llega de la mano del festival Surf, Music & Friends de Salinas. Dentro de la programación de esta semana dedicada a homenajear este deporte, también se incluye una exposición de fotografía instalada en los pasillos del centro, donde se muestran algunas de las imágenes más impactantes recogidas durante el desarrollo del festival. Además, se activan dos sorteos para los amantes del surf. El premio son diez plazas para una clase de surf en la escuela El Pez Escorpión, cinco se pueden conseguir escaneando el código QR presente en los carteles del centro y otras cinco a través de redes sociales.