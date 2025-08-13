Lucía Martiño presentará su documental en ParqueAstur
La surfista asturiana proyectará por primera vez este trabajo el viernes, a las 18.00 horas
La surfista asturiana, Lucía Martiño, estrenará su documental "Un-Dreamed" el próximo viernes, 15 de agosto, a las 18.00 horas en los cines de ParqueAstur. La proyección relata su experiencia surfeando en las gélidas costas de Islandia y la entrada será completamente libre hasta completar aforo. Este evento, está incluido en la Semana del Surfing celebrada en el centro comercial corverano, la iniciativa llega de la mano del festival Surf, Music & Friends de Salinas. Dentro de la programación de esta semana dedicada a homenajear este deporte, también se incluye una exposición de fotografía instalada en los pasillos del centro, donde se muestran algunas de las imágenes más impactantes recogidas durante el desarrollo del festival. Además, se activan dos sorteos para los amantes del surf. El premio son diez plazas para una clase de surf en la escuela El Pez Escorpión, cinco se pueden conseguir escaneando el código QR presente en los carteles del centro y otras cinco a través de redes sociales.
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- Avilés restaurará uno de los lugares más 'instagrameables' de toda la ciudad: 'Recuperará su aspecto original
- La magia del Songs for an Ewan Fest brilla en Salinas: 'entorno y ambiente' encandilan al público
- Dagas para dar muerte a enemigos, el cascabel de un leproso o monedas: los curiosos vestigios hallados en la muralla de Avilés
- Comida popular en Avilés: las empanadas y las carrilleras reúnen a los vecinos de Llaranes