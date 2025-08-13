Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera

EN MEMORIA DE ELENA MENÉNDEZ BOUZAS

Querida Elena.

Descansa en paz. Te vamos a recordar y te vamos a querer siempre.

Escribo estas líneas después de haber llorado y de haberme resistido a hacerlo, guiado por esa estupidez de no exteriorizar los sentimientos hacia una persona que tod@s vamos a echar de menos. Llorar no es sinónimo de debilidad ni de falta de valor; es, en realidad, una expresión de gratitud hacia quien nos ha dejado. En este caso, hacia ti, Elena, por todo lo que has sido y nos has dado.

Te echaremos de menos porque eras especial: esa sonrisa que nos contagiaba a tod@s, esa firmeza en defender tus convicciones y tus valores, tu bondad infinita, siempre buscando la unión y defendiendo a este Partido como nadie.

Gran madre —Esteban es tu mayor logro y tu orgullo, vaya que sí—, buena hermana, gran hija, inigualable tía, gran compañera y mejor amiga, leal apoyo siempre. Siempre defendiendo “tu gente”, como te referías a tu equipo más cercano, sobre todo en el Área de Deportes, tu paso por la concejalía dejó huella (más allá de la gestión política).

Contagiabas a tod@s ese amor por tu familia que hacía que l@s Bouzas fuesen un poquito de tod@s.

No te tenías que haber ido ni tan pronto ni de esta manera. Corvera y el mundo serán peores sin ti. Ya nada será igual.

Me gustaría haberme despertarlo esta mañana y que esto fuese una pesadilla, que fuese mentira. Es injusto.

Cuando las cosas iban mal (que las ha habido), siempre estabas ahí: apoyando, animando, tirando del carro, con fuerza y pasión, pero siempre desde la discreción.

Las cosas no han salido bien por “suerte”: la historia de la Agrupación Socialista de Corvera en los últimos 20 años no se entiende sin Elena, y también la de Corvera como municipio, muchas de las transformaciones y avances que hemos logrado se han conseguido contigo “tirando del carro”, en la “sombra” , pero peleando para que fuesen una realidad.

Con el viento a favor y con el viento en contra, Elena estaba allí. Y seguirás estando siempre, porque tu legado es habernos enseñado a amar a este Partido, a darlo todo y a no pedir nada a cambio.

Será difícil no verte tomando notas, apuntando todo, no recibir tus llamadas ni tus mensajes para animarnos y apoyarnos. Pero estamos seguros de que, desde donde estés, nos seguirás cuidando.

Te queremos, y lo haremos siempre, porque es fácil hacerlo. Conocerte y tenerte cerca ha sido un privilegio: nos has hecho mejores a tod@s. Me vas a perdonar que desvele nuestros últimos mensajes intercambiados, en el último me decías que estabas orgullosa de mí, es al revés, el orgullo y el privilegio ha sido mío, al compartir tantas vivencias, que el “día a día” nos cegaba y no nos daba tiempo a decírnoslo.

No volveremos a “discutir”. Daría todo por poder “reñir” contigo de nuevo. Eras increíble, y es de estúpidos (por mi parte) “discutir” contigo, porque siempre ganabas: eras bondad pura y tu sonrisa era invencible.

No te vamos a olvidar nunca. 😥❤️

Se me vienen a la memoria infinitos recuerdos y vivencias compartidas y lloro de rabia porque no se van a producir más.

No puedo hablar de mi trayectoria política sin hablar de ti. Siempre me has acompañado como Concejala.

Fuiste mi primera Secretaria de Organización cuando asumí la responsabilidad de Secretario General de la Agrupación Socialista de Corvera.

Desde el primer día, siempre estabas ahí, acompañándome en cada paso. Y, de alguna manera, cuando llegaban los buenos resultados, tú permanecías en un segundo plano, sin buscar protagonismo, como sólo hacen las personas verdaderamente grandes.

Te recordaremos en las campañas, siempre dispuesta a ser la primera en pegar carteles, colgar pancartas en las elecciones y, por si hacía falta, llevar en el bolso bridas para reparar cualquier pancarta del Partido Socialista que encontrases. Lo hacías sin esperar que nadie te lo pidiera. Hacías cola para pegar carteles, organizabas la documentación para interventores y apoderados, y preparabas el local de la agrupación para que, al final de la jornada electoral, cuando llegaran l@s compañer@s no faltase de nada.

Cómo no recordar aquel 2014, no lo contamos nunca, cuando me acompañaste en el proceso de elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. En sólo tres días, juntos fuimos capaces de organizar cuatro actos de su campaña en Asturias. Lo que parecía imposible, contigo se hacía realidad.

Elena, fuiste la fuerza discreta, la mano que siempre sostenía, el motor que no buscaba aplausos. Hoy, al despedirte, sentimos un vacío enorme, pero también la certeza de que tu ejemplo nos acompañará siempre. Tu forma de vivir la política y la amistad seguirá guiándonos.

Acompaño esta publicación una foto junt@s, la que tengo en el teléfono asociada a tu número y veía cada vez que me llamabas, el teléfono ya nunca volverá a sonar, pero tu imagen y recuerdo perdurará.

Descansa, amiga. Aquí seguiremos, intentando honrar lo que nos enseñaste.