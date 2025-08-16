Corvera implanta un nuevo servicio de lengua de signos
Incorporan un sistema de vídeo para que los sordos se comuniquen con el Ayuntamiento
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera entiende que un municipio ha de ser "más accesible" para todos los vecinos. Por ello, incorporará en próximas fechas un nuevo servicio que permitirá a las personas sordas comunicarse en lengua de signos con los trabajadores municipales, de forma presencial y sin barreras de comunicación. Se trata del servicio de video-interpretación Svisual.
Según detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado, el nuevo servicio ofrecerá atención al público mediante un sistema de interpretación remota que funcionará a través de ordenadores, tabletas o smartphones, sin necesidad de instalar programas adicionales. Gracias a este sistema, las personas con problemas auditivos podrán realizar sus gestiones municipales con total autonomía y en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
"Con la puesta en marcha de este servicio damos un paso muy importante hacia un municipio más inclusivo y accesible", remarca Patricia Suárez, vicealcaldesa y concejala de Acción social de Corvera, que defiende a su vez que "esta iniciativa garantiza que las personas sordas puedan comunicarse en Lengua de signos con el Ayuntamiento sin barreras, ejerciendo su derecho a realizar trámites y recibir información en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás, y por eso, esta inversión no es solo tecnológica, es una inversión en igualdad, en derechos y en calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas".
Para su implantación, el Ayuntamiento ha contratado a la Fundación CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), entidad referente en accesibilidad y comunicación para personas con discapacidad auditiva. El contrato, con una duración de cuatro años, contempla la instalación de la plataforma tecnológica y la atención presencial mediante personal especializado. La inversión ronda los 22.000 euros.
