Sesión de circo para animar la tarde en Las Vegas

"Tonígrafo" volvió ayer a hacer de las suyas en la plaza de Los Maestros de Las Vegas, en la imagen superior. Su espectáculo de círculo denominado "Tonígrafo y los malabares de colores" consistió en varios juegos. Se valió de pelotas para demostrar su arte y agilidad malabarística, también hizo equilibrios sobre una pelota gigante y tuvo tiempo para lanzar el diabolo tan alto que a los asistentes, la mayoría niños, los dejó boquiabiertos.