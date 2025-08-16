Sesión de circo para animar la tarde en Las Vegas
"Tonígrafo" volvió ayer a hacer de las suyas en la plaza de Los Maestros de Las Vegas, en la imagen superior. Su espectáculo de círculo denominado "Tonígrafo y los malabares de colores" consistió en varios juegos. Se valió de pelotas para demostrar su arte y agilidad malabarística, también hizo equilibrios sobre una pelota gigante y tuvo tiempo para lanzar el diabolo tan alto que a los asistentes, la mayoría niños, los dejó boquiabiertos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Sigue la oleada de robos en pisos de Avilés: otras dos denuncias por asaltos en El Quirinal
- Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas
- Luanco viaja 60 años en el tiempo