Cuenta atrás para la Ciudad Deportiva del Avilés en Corvera: el club liquida los 77.500 euros de la sanción administrativa por renunciar a la subasta de los terrenos

Cuenta atrás para la Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera. Tras liquidar los 77.500 euros de la sanción administrativa por la anterior subasta de los terrenos de Truyés a la que únicamente se presentó la empresa Carpa Élite -propiedad del presidente y dueño del club, Diego Baeza-, el Ayuntamiento tiene ahora la posibilidad de convocar un nuevo procedimiento administrativo para que el Avilés pueda afrontar una inversión estimada en su totalidad e unos 25 millones de euros. Antes los terrenos deberán ser propiedad del club. Un trámite que había quedado en suspenso tras presentar Baeza un escrito señalando en el que el fondo que se encuentra detrás de la inversión requería de una factura para tramitar el proyecto y pese a que se ha intentado, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Corvera no hallaron la manera de dar soporte legal a esa petición.

La renuncia del club y anulación posterior de esa subasta ha implicado que el único aspirante a hacerse con el suelo, Carpa Élite, ha tenido que abonar el 3% de los dos millones en que se estimaba la adjudicación de los terrenos. Y ese trámite se ha cumplido este 20 de agosto. Una vez liquidada esa cantidad, el Ayuntamiento podrá abrir un nuevo procedimiento de subasta, habida cuenta que el presidente del Real Avilés ha manifestado privada y públicamente que mantiene intacto el interés en el proyecto y en la localización del mismo.

Multidisciplinar

La Ciudad Deportiva se presenta como una instalación multidisciplinar, que contará con cuatro campos de fútbol once -tres de ellos de hierba artificial y un mini estadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural-, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia para unos 150 deportistas. También contará con un aparcamiento general de unas 200 plazas. El diseño inicial, realizado por SOA Arquitectura, se presentó en El Llar de Las Vegas como "un proyecto de Asturias, para Asturias".

El legado

En una reciente entrevista con este diario Diego Baeza aseguraba que ese equipamiento, el de la Ciudad Deportiva, es, a su modo de ver, "el mayor legado" que puede dejar "al club y a la comarca: tener una instalación de primer nivel para que las nuevas generaciones puedan hacer todos los deportes que se quieran. Y ese sería el hito del que podría presumir más el club, más que de ver un estadio... Lo que diferencia al club es su propia instalación para poder entrenar y desarrollarse. Es clave, porque en esta categoría no lo hay", defendía el Presidente en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA.

Plazos

Cumplidos ahora los trámites para abrir un nuevo proceso de subasta, se estima que en el mes de septiembre podría darse un avance significativo para que los terrenos de Truyés estén ya en manos del club para iniciar la inversión.

Desde el Ayuntamiento de Corvera se considera también un proyecto estratégico que vendrá a dar un impulso económico a un concejo que se encuentra pleno de actividad.