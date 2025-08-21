El colegio de Las Vegas ampliará el horario de recogida de los niños
Los menores podrán esperar hasta las 15.00 horas en el centro para facilitar la conciliación
PELAYO MÉNDEZ
El Ayuntamiento de Corvera ampliará los servicios para ayudar a las familias con hijos menores de 16 años a conciliar mejor trabajo y vida familiar a partir de septiembre. Con el inicio del curso escolar, en el colegio de Las Vegas se activará un servicio gratuito para aquellas familias que necesiten recoger a sus hijos más tarde.
Este servicio está pensado para aquellas familias que no quieren usar el comedor, pero sí necesitan ampliar el horario de recogida hasta las 15.00 horas. Los interesados pueden inscribirse de forma presencial en los servicios sociales municipales, en el edificio Tomás y Valiente de Las Vegas, o por teléfono llamado al 985 57 61 25. También se ofrecerán ludotecas gratuitas en los días no lectivos.
"Iniciaremos en el colegio de Las Vegas porque es en el centro en el que gestionamos el servicio de comedor, pero si detectamos esta necesidad en otros centros, como Los Campos o Cancienes, también lo implementaremos allí", explicó la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Corvera, Patricia Suárez.
