Corvera destina 450.000 euros para saneamiento en Cancienes
"Las obras son imprescindibles para asegurar la calidad de vida de los vecinos", subraya el Alcalde, Iván Fernández, tras visitar la zona
Pelayo Méndez
El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha las obras de la primera fase del proyecto de saneamiento en los núcleos rurales de Cancienes, concretamente, Camina y Barreo. El plazo de ejecución de estos trabajos es de cinco meses, aunque presentan una alta dependencia de las condiciones climatológicas, y el Consistorio invirtió, aproximadamente, 313.000 euros. "El inicio de los trabajos ha llevado más tiempo del que pensábamos inicialmente ya que se han tenido que adaptar a los requerimientos que nos solicitaban desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico", explicó Iván Fernández, Alcalde del municipio, justificando los tiempos de esta operación que él mismo reconoció como "una necesidad histórica".
Hasta ahora, Camina y Barreo carecían de un sistema de saneamiento doméstico. Esta infraestructura garantizará la correcta recogida de las aguas residuales de nueve viviendas de la zona, además, todos estos procesos se realizan respetando lo máximo posible el medio ambiente. "Las obras de saneamiento y abastecimiento son las más costosas y menos visibles, pero son imprescindibles para asegurar la calidad de vida de las personas que viven en la zona rural", señaló Fernández. El proyecto supone, en su conjunto, el saneamiento de 25 viviendas y una nave industrial. Implica, además, la instalación de 3.173 metros de nuevas tuberías, 34 nuevas conexiones y 102 pozos de registro. La obra será ejecutada en dos fases y conlleva una inversión total que ronda los 450.000 euros.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad