Corvera destina 450.000 euros para saneamiento en Cancienes

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha las obras de la primera fase del proyecto de saneamiento en los núcleos rurales de Cancienes, concretamente, Camina y Barreo. El plazo de ejecución de estos trabajos es de cinco meses, aunque presentan una alta dependencia de las condiciones climatológicas, y el Consistorio invirtió, aproximadamente, 313.000 euros. "El inicio de los trabajos ha llevado más tiempo del que pensábamos inicialmente ya que se han tenido que adaptar a los requerimientos que nos solicitaban desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico", explicó Iván Fernández, Alcalde del municipio, justificando los tiempos de esta operación que él mismo reconoció como "una necesidad histórica".

Hasta ahora, Camina y Barreo carecían de un sistema de saneamiento doméstico. Esta infraestructura garantizará la correcta recogida de las aguas residuales de nueve viviendas de la zona, además, todos estos procesos se realizan respetando lo máximo posible el medio ambiente. "Las obras de saneamiento y abastecimiento son las más costosas y menos visibles, pero son imprescindibles para asegurar la calidad de vida de las personas que viven en la zona rural", señaló Fernández. El proyecto supone, en su conjunto, el saneamiento de 25 viviendas y una nave industrial. Implica, además, la instalación de 3.173 metros de nuevas tuberías, 34 nuevas conexiones y 102 pozos de registro. La obra será ejecutada en dos fases y conlleva una inversión total que ronda los 450.000 euros.