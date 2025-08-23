El PP denuncia la falta de limpieza en las cunetas de Corvera
"El gobierno contará con nuestro apoyo si mejora la inversión", asegura Alejandro Méndez
N. M.
"El gobierno socialista contará con todo nuestro apoyo si se trata de redistribuir el gasto municipal para mejorar la inversión la limpieza de cunetas y de espacios públicos", asegura Alejandro Méndez, portavoz del PP en Corvera. Según cuenta, han sido varios los vecinos del concejo los que se han quejado sobre " la falta de mantenimiento y limpieza en las parroquias". " Es preciso mejorar en la frecuencia de estas labores y en la dimensión de estas; en anteriores Plenos preguntamos por estas cuestiones al equipo de gobierno, pero no hemos obtenido respuestas concluyentes", explica el edil, quien urge medidas al respecto.
Para Méndez, mejorar las partidas presupuestarias en materia de limpieza de espacios públicos es necesario "no sólo para mejorar la vida de los vecinos en presente, reforzando la seguridad y la visibilidad en las carreteras, si no para prevenir el riesgo de propagación del fuego, como desgraciadamente hemos visto en otras zonas de Asturias recientemente". El portavoz popular recordó que uno de los puntos donde hace falta este tipo de trabajos es el campo de golf de Truyés. "el abandono al que ha sometido el PSOE estos últimos años, absteniéndose de buscar fórmulas para preservarlo mientras permanecía el proceso judicial sobre su gestión, han generado un claro riesgo para la propagación del fuego y la seguridad de los vecinos", sentencia.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La defensa del principal sospechoso del crimen de Avilés pedirá su libertad: estos son los motivos
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- Avilés tendrá un nuevo hotel: será de una estrella, con 25 habitaciones y estará en pleno centro de la ciudad