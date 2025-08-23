El PP denuncia la falta de limpieza en las cunetas de Corvera

"El gobierno socialista contará con todo nuestro apoyo si se trata de redistribuir el gasto municipal para mejorar la inversión la limpieza de cunetas y de espacios públicos", asegura Alejandro Méndez, portavoz del PP en Corvera. Según cuenta, han sido varios los vecinos del concejo los que se han quejado sobre " la falta de mantenimiento y limpieza en las parroquias". " Es preciso mejorar en la frecuencia de estas labores y en la dimensión de estas; en anteriores Plenos preguntamos por estas cuestiones al equipo de gobierno, pero no hemos obtenido respuestas concluyentes", explica el edil, quien urge medidas al respecto.

Para Méndez, mejorar las partidas presupuestarias en materia de limpieza de espacios públicos es necesario "no sólo para mejorar la vida de los vecinos en presente, reforzando la seguridad y la visibilidad en las carreteras, si no para prevenir el riesgo de propagación del fuego, como desgraciadamente hemos visto en otras zonas de Asturias recientemente". El portavoz popular recordó que uno de los puntos donde hace falta este tipo de trabajos es el campo de golf de Truyés. "el abandono al que ha sometido el PSOE estos últimos años, absteniéndose de buscar fórmulas para preservarlo mientras permanecía el proceso judicial sobre su gestión, han generado un claro riesgo para la propagación del fuego y la seguridad de los vecinos", sentencia.