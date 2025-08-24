Marta G. Sarabia, musicóloga: "La música y la cultura no tienen el valor que merecen en nuestra sociedad"

Marta García Sarabia (Avilés, 1992) es una reconocida musicóloga a nivel nacional y está al frente de la organización del Graceland Fest, su última edición se celebró en Avilés el pasado mes de octubre. Además, también fue elegida "Corverana ejemplar" en 2017. Hace un hueco en su apretada agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA en el Parque del Muelle.

-Desde que fue nombrada "Corverana del año", ¿cómo valora la evolución de la oferta cultural del municipio?

-Corvera todos los años está buscando nuevas propuestas y nuevas formas de mejorar en este ámbito. Están a la cabeza en términos culturales, son capaces de demostrarlo con acciones: reformaron el teatro del Llar, las escuelas de música del municipio están a su máximo de alumnos y sus programaciones culturales son muy buenas. Además, no solamente se ciñen a una época determinada, como las fiestas patronales, sino que siempre están buscando constantemente cosas que hacer para intentar dar una oferta muy variada para todos los públicos. Cuando se les presentan propuestas, escuchan y dan cobijo, es de agradecer en mi profesión.

-¿Qué tiene preparado para el próximo "Graceland"?

-De momento, te puedo decir que no se va a volver a celebrar en Asturias. La gente y los comercios se volcaron con nosotros todo este tiempo, pero hubo muchas diferencias a nivel burocrático. Nos pusieron muchas zancadillas, es una pena que siendo de casa te ponga más problemas que beneficios. Tenemos un par de ofertas para sacarlo fuera de la región, las estamos estudiando e iremos allá donde nos brinden más facilidades.

-De todos los festivales que se celebran en la comarca, ¿cuál es su favorito?

-Estamos en un momento en el que la oferta de festivales es enorme, hay un "boom" en este sentido. Es muy complicado muchas veces acertar en los festivales a la hora de programar, cada vez lo tienen más complicado, no solamente por temas de cachés o costes, sino porque cuando se intenta centralizar un estilo se acota mucho el público. Otros festivales buscan una propuesta amplia para atraer al mayor público de personas posible, no hay un punto medio. Si te soy sincera, busco propuestas fuera de la comarca, me gusta mucho lo que están haciendo en Gijón.

-¿Qué opina del impacto de la Inteligencia Artificial en la música?

-Nos estamos cargando la evolución que está experimentando la música, con la tecnología eliminamos la parte más rudimentaria y esencial. Cuando vas a ver una orquesta de las que triunfan, se está priorizando muchas veces la parte visual frente a la parte musical y eso hace que cada vez haya menos artistas encima de un escenario. Evidentemente, también tiene partes positivas, la Inteligencia Artificial facilita muchas veces la vida en todo lo referente a temas de postproducción. Creo que, dentro de unos años, la figura del músico como tal podría desaparecer frente a las nuevas tecnologías, que permiten abaratar costes y aumentar los beneficios.

-¿Se está perdiendo la formación musical?

-En Asturias hay mucha formación musical, pero el problema es que en nuestra sociedad la música y la cultura no tienen el valor que merecen. La música no solo es arte: favorece la sensibilidad, la disciplina, la interacción social e incluso la salud, como demuestra la musicoterapia. Sin embargo, se ha perdido el hábito de animar a los niños a estudiar un instrumento de forma seria, en centros o con profesionales especializados.

-¿Tiene potencial por explotar la música tradicional asturiana en el contexto actual?

-La música asturiana se cataloga como folclórica, es decir, fuera de lo habitual. Mientras haya etnomusicólogos o artistas que se dediquen a rescatarla, conservarla y adaptarla; seguirá viva. Es cierto que estas músicas suelen ser minoritarias, pero forman parte de nuestro patrimonio cultural. Afortunadamente, siempre hay personas que trabajan para mantenerlas, tanto en su forma tradicional como en versiones más actuales. Me parece fundamental que estas raíces musicales no se pierdan.

-¿Qué música escucha para desconectar del análisis académico?

-A mí me gusta todo tipo de música, pero siempre he tirado hacia el rock y el heavy, por tradición familiar. Toda mi familia es muy rockera y yo empecé escuchando y estudiando ese estilo. Si hay un género que realmente me llena y me ayuda a evadirme, sin duda es ese.

-¿Escucha a algún artista de moda?

-Últimamente estoy escuchando sobre todo música de los 70 y 80. La música actual en España apenas la sigo, porque siento que ha dejado atrás muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Siempre he tenido más conexión con la música americana o el rock británico. Por supuesto, escucho lo actual porque trabajo con jóvenes y es inevitable, pero en esta etapa de mi vida me atrae mucho más la música de otras épocas, me resulta más rica armónica e instrumentalmente. Además, siento un mayor vínculo cuando la consumo.