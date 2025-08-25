Corvera organiza un cursillo digital para los jóvenes del municipio

El Ayuntamiento de Corvera organiza un campamento para adquirir competencias digitales, especialmente dirigido a jóvenes comprendidos entre los 9 a los 17 años. Se celebrará del 1 al 5 de septiembre en el Telecentro de Las Vegas en horario de 09:00h a 14:00h. La organización de este curso se llevó a cabo a través de la Agencia de Desarrollo Local y es una iniciativa impulsada por la Fundación Cibervoluntarios, dentro del programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI).

Todos los interesados pueden inscribirse gratuitamente llamando al 678 07 02 83, las plazas son limitadas. Aquellos que superen estas jornadas de formación recibirán un certificado DigComp.

"El Campamento Digital está diseñado para todas las edades y se plantea como un espacio de experimentación, donde los asistentes van a adquirir herramientas digitales que faciliten, tanto su vida personal, como su futuro académico o profesional", señaló la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Corvera, Rocío Martínez.