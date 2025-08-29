Cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas de Corvera

Cuatro orquestas animarán las fiestas populares de Corvera, que comienzan mañana con el festival "Rockvera" aunque el grueso de actividades se desarrollarán del 12 al 14. El concejal corverano de Festejos, Rafael Alonso, presentó el programa de fiestas y apuntó varias novedades como la "Tarde de la asturianía", en la que habrá juegos tradicionales y actividades relacionadas con la identidad asturiana. Las fiestas populares cuentan con una variada programación para los niños y deportiva, como es el caso de la ya clásica marcha cicloturista de Corvera. "El objetivo es que cada persona encuentre su espacio de diversión", destacó el concejal de Festejos corverano.

El programa festivo comienza mañana con el festival de rock en El Llar. Tocarán siete bandas, dos de ellas "Ochobre" y "Tribute Against The Machine", actuarán en la sesión vermú. El "Rockvera" contará con un servicio de autobús directo desde Gijón y Oviedo. Los platos fuertes de las fiestas serán del 12 al 14 de septiembre con el prao de la fiesta, en la cuesta de Los Campos, como epicentro. Eso sí, el parque Europa de Las Vegas también tendrá su programación con actividades infantiles como los hinchables de "Pequelandia" que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre. La festividad de San Justo y Pastor de Solís será la siguiente cita, del 5 al 8 de septiembre.

La Lechera de Cancienes acogerá el 12 septiembre, la gala "Corvera Ejemplar", en la que se reconocerá a Paula Expósito Álvarez, joven talento de la literatura; Adolfo Flórez Fernández, presidente del Club de Tenis Corvera; Beatriz Fraga Alfaro, presidenta de la Asociación de Vecinos de Molleda; y a Ángel Jiménez Rodríguez, impulsor de la asociación "Scouts Corvera". Esa jornada contará además con más programación infantil, en esta ocasión, con la sexta edición de la "Folixa de colores", en la que entremezclarán la fiesta de la espuma con la "Holi party" a la corverana. Por la noche, en el prao de la fiesta, desde las 22.30 horas hasta las 5.00, actuarán las orquestas "Assia" y "Fórmula".

Al día siguiente, la fiesta continúa con varias propuestas. Los jóvenes tienen la suya, que es el "Corvera Sound" en el anfiteatro del parque Europa, y donde la música urbana será la protagonista. La noche correrá a cargo de una discomóvil y la orquesta "Panorama City", también hasta las 5.00 horas. La actuación sufrirá un parón de media hora, de las 23.00 horas a las 23.30, con motivo del lanzamiento de los fuegos artificiales.

El último día, el 14 de septiembre, es el de la comida en la calle. Tras esto, ya por la noche, la orquesta "Magma" despedirá las fiestas.

Claves festivas

El público infantil tendrá tres días de "Pequelandia", en la plaza Europa: el 2, 3 y 4 de septiembre. El viernes 12 se galardonará a los corveranos ejemplares en la "Gala Corvera Ejemplar", a las 17.30 horas en Cancienes. Después, la "Folixa de colores" en Las Vegas con fiestas de la espuma y "Holi party". Por la noche, desde las 22.30 horas hasta las 05.00 horas, tocarán las orquestas "Assia" y "Fórmula". El sábado 13 será la noche de los fuegos artificiales, que comenzarán a las 23.00 horas. Esa jornada también está programado el "Corvera Sound", festival de música urbana, en el anfiteatro del parque Europa y la tarde de asturianía. La noche será para una discomóvil y la orquesta "Panorama City". El 14 comenzará con la popular Comida en la calle y, para los más festeros, la última verbena correrá a cargo de la orquesta "Magma" a partir de las 21.00 horas en el prao de la fiesta.