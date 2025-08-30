Despedida con diplomas a las vacaciones de verano en Corvera

Llega el final de las vacaciones estivales, y la infancia corverana las despidió ayer por todo lo alto, con una gran fiesta en la que hubo diplomas para los 135 menores que participaron en la Escuela de Vacaciones de Verano de Corvera, batiendo un récord de asistencia. Magia, pintacaras y una minidisco pusieron el punto y final a dos meses de diversión. Ahora, el Ayuntamiento ya comienza a planificar la próxima edición, como elemento clave en su política de conciliación familiar durante los meses de vacaciones escolares.

La fiesta se celebró en la pista deportiva cubierta del colegio de Las Vegas, con la asistencia del alcalde, Iván Fernández, y la concejala de Acción Social y Juventud, Patricia Suárez, que se encargaron de entregar los diplomas a los pequeños.

La escuela de vacaciones de verano es un programa que cuenta con una completa y variada gama de actividades. Entre muchas otras, las niñas y niños han podido disfrutar de conciertos, talleres de camisetas, taller de cocina saludable, curso de robotix, yoga, terapia canina, cine y teatro, gimnasia cerebral y juegos de mesa. A todo ello se sumaron diversas excursiones, como al Acuario de Gijón y al Museo de los Países Celtas de Villa.

Deporte y convivencia

El alcalde señaló, durante la entrega de diplomas, que "con esta amplia oferta, la Escuela de Vacaciones del Ayuntamiento de Corvera se consolida como una de las actividades más demandadas del verano. No sólo hablamos de ocio y deporte, hablamos también de convivencia, de educación en valores y de un espacio en el que nuestros niños y niñas disfrutan aprendiendo y compartiendo experiencias".

El deporte ha sido también una de las actividades fundamentales en el amplio programa desarrollado en la escuela estival de Corvera. Para ello, el Ayuntamiento se ha contado con la complicidad y participación de clubes deportivos del municipio. Así se contó con la complicidad del Club Kárate Corvera, Escuela Multideporte Corvera, Club Arkeros Corvera, Club Náutico Ensidesa, Grupo Corvera de Remo, Asociación Deportivas Los Campos (Voleibol), Club Deportivo Los Campos. Los responsables municipales agradecieron a todos ellos su colaboración.

La concejala Patricia Suárez no ocultó su orgullo por el exitoso resultado de la escuela de verano, que cada año crece en participación. "Es muy gratificante ver como cada año más familias nos confían a lo más valioso de sus casas, a sus pequeños y pequeñas, y cómo estos lo disfrutan con alegría. Ya estamos planificando las próximas ediciones con la misma ilusión y ganas de seguir mejorando. Además, la Escuela de Vacaciones cumple una función social fundamental, apoyando a las familias en la conciliación durante el verano. Sabemos que es un recurso muy valorado en el concejo y por eso seguimos apostando por mantener y reforzar esta iniciativa, que ya es una referencia en nuestro municipio", señaló la edil socialista.