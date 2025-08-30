"Corvera tiene las fiestas de prao más potentes de la comarca", afirma con rotundidad su concejal de Festejos, Rafael Alonso. Lo expresa a quince días de los festejos populares del concejo, una celebración sin advocación religiosa que ha llegado a reunir en la cuesta de Los Campos hasta 20.000 personas, más que la población del municipio. La romería de cada mediados de septiembre en Corvera suele ser sinónimo de éxito de público y además coincide con la última de las celebraciones populares de la comarca avilesina, algo que también influye como reclamo. "Desde el principio, las fiestas de Corvera ayudaron a la cohesión del territorio, a forjar la identidad del concejo", señala el gerente de Cultura de Corvera, Adolfo Camilo Díaz, que definió a las celebraciones de septiembre como "una gran quedada cívica de los corveranos y también de la comarca".

Las fiestas de prao de Corvera, "alfa y omega" del verano y pioneras del tardeo

El resto de celebraciones de los municipios de la comarca, las organizadas por los respectivos Ayuntamientos, se desarrollan sobre asfalto, no así las fiestas de las parroquias rurales, que esas sí mantienen la esencia de las romerías tradicionales. Corvera tiene además, tres grandes fiestas, y las tres son de prao. "En primavera, tenemos la jira al pantano del 1 de mayo; para inaugurar el verano, la foguera, la noche del 23 al 24 de junio; y para cerrarlo, las fiestas populares", remarcan Alonso y el gerente de Cultura. "Tenemos ese privilegio en el concejo, y lo aprovechamos, mantenemos la esencia de las fiestas tradicionales", añade el edil de Festejos.

El gerente de Cultura destaca además que las fiestas del concejo "son un foco de atracción para los vecinos de toda la comarca, sobre todo los de Avilés sur (Villalegre, La Luz y Llaranes)". "En Corvera mantenemos vivo el concepto de romería, que son los orígenes del ‘tardeo’, me refiero sobre todo a la jira", agrega Adolfo Camilo Díaz.

Y es que las verbenas, que son indispensables en toda fiesta de prao que se tercie, también son uno de los puntales de estas fiestas populares, que aunque tiene enclaves variados, el fin de semana grande, el del 12 al 14 de septiembre, todo se circunscriben al prao de la cuesta de Los Campos, lo que el Ayuntamiento llama plaza Corvera. "Siempre está lleno", destacan de un enclave en el que corre la sidra que venden en el chiringuito, que cada año está gestionado por asociaciones del concejo para ayudar a financiar sus gastos el resto del año, algo que también forma parte del ADN de las fiestas de prao más tradicionales. n