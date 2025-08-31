Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los "rockandrollers", como una familia en el Teatro del Llar

"Queremos reivindicar el festival y desterrar la imagen que tienes de quienes disfrutamos de esta música", destaca el público del Rockvera

Un grupo de amigos, bajo el hórreo, antes del inicio de los conciertos. | A. M.

Un grupo de amigos, bajo el hórreo, antes del inicio de los conciertos. | A. M.

Aida medina

Las Vegas

Otro año más, Corvera vibró a ritmo de rock and roll. El Rockvera Fest llenó el Teatro del Llar, donde multitud de seguidores del género disfrutaron de un cartel formado por bandas como "Ochobre", "Tribute aginst the Machine", "Maverick", "November", "la tarrancha", "Leize" y "Dükedain".

El grupo Maverick durante un momento de su actuación.

El grupo Maverick durante un momento de su actuación.

A un ritmo marcado por las guitarras y las baterías, el sentimiento de comunidad entre rockeros se hizo presente. Así lo afirma Rhemé Peláez: "Lo primero es apoyar a los grupos y compañeros", y lanzó un llamamiento a desterrar los estereotipos clásicos acerca de los amantes del rock: "Queremos reivindicar el festival como un espacio para las familias. Somos gente tranquila que no causa problemas, es necesario acabar con la imagen que se tiene de quienes disfrutamos de esta música", declaró.

El Rockvera Fest se ha hecho un hueco en el mapa de festivales asturianos y ha consolidado un público fiel. "Es la segunda vez que venimos. Desde que conozco a mi marido recorremos festivales por Asturias; la semana pasada asistimos al Unirock", destaca María Alonso, sobre el certamen celebrado en Puerto de Vega

También repetidores son Martín Barrientos y su grupo de amigos, que asisten por cuarta vez al mismo: "Este año no nos queríamos perder a ‘Tribute against the Machine’, pero en realidad volvemos porque el ambiente es espectacular", menciona el joven.

El cartel de esta edición combina grupos de reconocimiento nacional con bandas de breve recorrido, convirtiéndose en una oportunidad de oro para dar a conocer los nuevos talentos del rock. "Nos animamos a venir porque escuchamos a ‘Ochobre’ y ‘Maverick’, y ya de paso descubrimos al resto de grupos", declara Ahinoa Oruiz. El espíritu comunitario también se refleja en el ambiente, tal y como menciona Andrea Miguel: "Me encanta ver cómo la gente apoya a los grupos emergentes". El festival deja huella un año más, reafirmándose como un tributo al rock que ya atrae a varias generaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés
  2. Carlos Baute se libra de cantar bajo la lluvia en Avilés: el show en el Niemeyer comienza tras los fuegos de San Agustín
  3. Las memorias de Mayte Gonzalo, exjefa de personal subalterno del Hospital San Agustín: 'En 1975 se vestía muy de oscuro y yo ya usaba botas altas rojas, un ‘boom’
  4. Cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas de Corvera
  5. El cardenal Artime ya es hijo predilecto de Gozón: una llamada (con número oculto) desde el Vaticano, la posible visita del Papa a Asturias y su emoción al ser galardonado
  6. Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: 'Avilés está más viva que nunca, merece la pena hacer apuestas festivas, musicales, culturales, porque la gente responde
  7. La Policía Nacional detiene a dos hombres por el apuñalamiento de un joven de 19 años en Avilés (y puede haber nuevos arrestos)
  8. Pelayo, barquillero: 'Lo mejor para la resaca: empezar el día con lo último de la noche anterior

Los "rockandrollers", como una familia en el Teatro del Llar

Los "rockandrollers", como una familia en el Teatro del Llar

Las fiestas de prao de Corvera, "alfa y omega" del verano y pioneras del tardeo

Las fiestas de prao de Corvera, "alfa y omega" del verano y pioneras del tardeo

Despedida con diplomas a las vacaciones de verano en Corvera

Despedida con diplomas a las vacaciones de verano en Corvera

Cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas de Corvera

Cuatro orquestas animarán las noches de las fiestas de Corvera

Corvera organiza un cursillo digital para los jóvenes del municipio

Corvera organiza un cursillo digital para los jóvenes del municipio

Marta G. Sarabia, musicóloga: "La música y la cultura no tienen el valor que merecen en nuestra sociedad"

Marta G. Sarabia, musicóloga: "La música y la cultura no tienen el valor que merecen en nuestra sociedad"

El PP denuncia la falta de limpieza en las cunetas de Corvera

El PP denuncia la falta de limpieza en las cunetas de Corvera

Corvera destina 450.000 euros para saneamiento en Cancienes

Corvera destina 450.000 euros para saneamiento en Cancienes
Tracking Pixel Contents