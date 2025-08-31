Los "rockandrollers", como una familia en el Teatro del Llar

Otro año más, Corvera vibró a ritmo de rock and roll. El Rockvera Fest llenó el Teatro del Llar, donde multitud de seguidores del género disfrutaron de un cartel formado por bandas como "Ochobre", "Tribute aginst the Machine", "Maverick", "November", "la tarrancha", "Leize" y "Dükedain".

El grupo Maverick durante un momento de su actuación.

A un ritmo marcado por las guitarras y las baterías, el sentimiento de comunidad entre rockeros se hizo presente. Así lo afirma Rhemé Peláez: "Lo primero es apoyar a los grupos y compañeros", y lanzó un llamamiento a desterrar los estereotipos clásicos acerca de los amantes del rock: "Queremos reivindicar el festival como un espacio para las familias. Somos gente tranquila que no causa problemas, es necesario acabar con la imagen que se tiene de quienes disfrutamos de esta música", declaró.

El Rockvera Fest se ha hecho un hueco en el mapa de festivales asturianos y ha consolidado un público fiel. "Es la segunda vez que venimos. Desde que conozco a mi marido recorremos festivales por Asturias; la semana pasada asistimos al Unirock", destaca María Alonso, sobre el certamen celebrado en Puerto de Vega

También repetidores son Martín Barrientos y su grupo de amigos, que asisten por cuarta vez al mismo: "Este año no nos queríamos perder a ‘Tribute against the Machine’, pero en realidad volvemos porque el ambiente es espectacular", menciona el joven.

El cartel de esta edición combina grupos de reconocimiento nacional con bandas de breve recorrido, convirtiéndose en una oportunidad de oro para dar a conocer los nuevos talentos del rock. "Nos animamos a venir porque escuchamos a ‘Ochobre’ y ‘Maverick’, y ya de paso descubrimos al resto de grupos", declara Ahinoa Oruiz. El espíritu comunitario también se refleja en el ambiente, tal y como menciona Andrea Miguel: "Me encanta ver cómo la gente apoya a los grupos emergentes". El festival deja huella un año más, reafirmándose como un tributo al rock que ya atrae a varias generaciones.