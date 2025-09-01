Las artes marciales buscan nuevos apasionados en Corvera

El centro comercia ParqueAstur celebrará a partir del próximo martes 9 la Semana de las Artes Marciales. La cita tiene como objetivo fomentar el deporte y el descubrimiento de nuevas disciplinas. Para ello, contará con un participante de lujo: el luchador asturiano Joel Álvarez, quien estará a cargo de una exposición fotográfica donde se plasman momentos únicos de diferentes disciplinas de combate y en la que están capturadas tanto la fuerza como la esencia de las artes marciales.

Pero las artes marciales no estarán únicamente presentes en la exposición fotográfica. El evento contará con actividades deportivas en directo cada día de la semana a partir de las 18.00 horas. Las demostraciones serán abiertas a todos los públicos mediante inscripción previa en la web del centro.

En concreto, las actividades arrancarán en la jornada inaugural con una demostración de "Grappling" a cargo de Joel Álvarez y la Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas al Principado de Asturias, colaborador del evento. Esta última repetirá el sábado 13 con un taller de defensa personal para mujeres. Por su parte, el otro colaborador, el Club de Kárate Corvera, también ofrecerá dos sesiones: el miércoles 10 con un taller de boxeo y el viernes 12 con uno de kárate.

La Semana de las Artes Marciales de ParqueAstur cuentan también con la colaboración de la Federación de Lucas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del Principado de Asturias, así como el Club de Kárate Corvera.