Pequelandia: el plan festivalero para los más pequeños en Corvera

Las fiestas de Corvera vuelven a reservar parte de su programa de fiestas populares al público infantil con Pequelandia. Las actividades, llenas de color y juegos, están pensadas para satisfacer diferentes gustos de los más pequeños, que podrán acceder gratuitamente a hinchables, juegos, talleres de destrezas, una holi party con fiesta de la espuma incluida e, incluso, una "verbenina". El Ayuntamiento subraya que todas las propuestas estarán coordinadas por monitores, responsables tanto de la seguridad de los niños como de la gestión del programa.

El primer fin de semana de septiembre –los días 2, 3 y 4– la cita será en la plaza del parque Europa de Las Vegas. En horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, los pequeños tendrán a su disposición juegos e hinchables adaptados a distintas edades, entre ellos una portería hinchable, un barco pirata, el hinchable "Brujitas", el tobogán de "Bob Esponja", el "Batman" y "La Isla Pirata". "Pequelandia no puede faltar a nuestras fiestas y garantizaremos su celebración independientemente de la meteorología", explica Rafael Alonso, concejal de Festejos. En caso de lluvia, las instalaciones se trasladarán a la pista deportiva cubierta del colegio de Las Vegas.

Finalizado el programa de "Pequelandia", la diversión continuará en el fin de semana grande, del 12 al 14 de septiembre, con la sexta edición de la Folixia de los colores. El evento, de 17.00 a 20.00 horas en el parque Europa, tendrá como protagonista la holi party, a la que se sumará espuma de colores. Todas estas actividades, también gratuitas, se completan con torneos de fútbol sala, talleres de iniciación a las artes marciales y la marcha cicloturista, abierta a todas las edades.

El 13 de septiembre, penúltimo día de fiestas, se celebrará por primera vez la Tarde de la asturianía, con juegos y deportes tradicionales para los más pequeños. La intención del Ayuntamiento es realzar las tradiciones del Principado. El domingo, 14 de septiembre, habrá una comida en la calle en Las Vegas, que también contará con animaciones infantiles y una nueva "verbenina". Finalmente, el lunes, día 15, las atracciones ofrecerán descuentos especiales para los menores.

Inclusión

El Ayuntamiento de Corvera, no se olvida de los niños con diferentes discapacidades. Los días 2, 3 y 4, entre las 19.45 y las 20.30 horas, los juegos e hinchables estarán reservados para usuarios con necesidades educativas especiales. Por segundo año consecutivo, se instalarán carteles con pictogramas para mejorar la accesibilidad de la actividad. Estos apoyos visuales estarán situados de manera visible en todos los hinchables y en las vallas de acceso a la zona de juego.

"Está comprobado que los apoyos visuales son un recurso muy útil para comunicarnos de manera recíproca con niños que no disponen de lenguaje o tienen un desarrollo tardío del habla, TDAH, TEA o discapacidad auditiva. Y les facilita la interacción social", explica el concejal Rafael Alonso.