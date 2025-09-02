El PACO se despide del verano de Corvera para volver en mayo de 2026

Arranca el mes de septiembre y, con él, el mes que despide el verano, los paseos por la playa bajo el sol y los refrescantes conos de helado. En Corvera, además, se preparan para despedir la actividad de "una de las instalaciones de referencia en el verano asturiano", tal y como indicó el alcalde, Iván Fernández, en referencia al PACO, el parque acuático del concejo que el domingo 7 dejará de echar agua por sus toboganes y cerrará las puerta tras un exitoso segundo verano de actividad que dio comienzo el pasado 11 de junio con un par de días de retraso a causa de la finalización de los últimos trabajos de mejora del espacio. Además, ya se trabaja en el próximo verano, para el que la instalación podría abrir sus puertas a finales de mayo.

Fin de campaña para el Día de Asturias

Desde el Ayuntamiento de Corvera se apuntó que se valoró que la clausura de la temporada tuviese lugar el 30 de agosto. Sin embargo, el Consistorio decidió alargar la temporada hasta el 7 de septiembre, previa del Día de Asturias, a pesar de que las previsiones meteorológicas no son halagüeñas para la semana de despedida de la instalación recreativa. Aún así, se prevé que los cielos mejoren de cara al fin de semana y el Ayuntamiento da por buena la decisión de extender las puertas abiertas en el PACO.

"El PACO se ha consolidado como una de las instalaciones de referencia en el verano asturiano y estamos muy satisfechos con el balance de la temporada", señaló el regidor municipal, que destacó que la decisión de mantener la instalación operativa "unas semanas más gracias a la buena previsión meteorológica" fue "una muestra de nuestra voluntad de ofrecer la mejor experiencia posible al vecindario y visitantes".

Próxima temporada

De cara a la próxima temporada estival, el Ayuntamiento de Corvera se plantea la posibilidad de adelantar la apertura del parque acuático al último fin de semana, Fernández puso el foco en atender las sugerencias de las usuarias y usuarios ya que "nos permite seguir ajustando el calendario y las condiciones del parque para que disfrute el mayor número de personas. Nuestro objetivo es seguir haciendo del PACO un espacio de ocio seguro, atractivo y de calidad que además proyecta la imagen de Corvera como un municipio dinámico y con capacidad para innovar en sus equipamientos".

Por otro lado, ya el Ayuntamiento ya miran al horizonte y se estudian mejoras para 2026. Una de ellas podría suponer el adelanto de la apertura de la instalación a la última semana de mayo, ganando así un par de semanas de actividad en el parque acuático. Esta decisión llevaría consigo la modificación de la apertura durante el periodo lectivo, por lo que en lugar de abrir todos los días, la apertura del PACO sería los sábados y domingos hasta el fin del curso escolar para hacer frente al menor uso durante los días de clase en junio que se experimentó en este verano.

Cierre a final de agosto

Además, el cierre podría volver a establecerse a finales de agosto, aunque no se descartará variar el calendario según la demanda y la climatología.

Este año, el parque acuático de Corvera arrancó la temporada el 11 de junio con algunos días de retraso respecto a lo previsto, motivados por las labores de mejora en la instalación (vasos, toboganes solárium, baños...), muchas de ellas llevadas a cabo tras recabar sugerencias entre los usuarios de la instalación en el verano de debut (2024).