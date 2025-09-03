¿Eres beneficiario de los cheques de apoyo educativo de Corvera? Descubre dónde y cuándo puedes recogerlo

Las familias beneficiarias de los cheques de apoyo educativo de Corvera ya están acudiendo estos días a recogerlos. En total, son 250 los cheques que el Ayuntamiento ha aprobado para el próximo curso 2025/2026 que arranca la próxima semana. Estos cheques contemplan ayudas de 90 hasta 150 euros, según la etapa educativa en la que se encuentre el alumnado. Las familias beneficiarias podrán pasar a recogerlos en el salón de actos del Tomás y Valiente de Las Vegas de 10.00 a 12.00 horas hasta el jueves 4 de septiembre. Estos podrán canjearse en los comercios locales indicados por el Ayuntamiento hasta el 30 de septiembre.

Las ayudas van desde los 90 euros para el alumnado de Infantil hasta los 150 euros para los alumnos de 3.º de Primaria. Los alumnos de 4.º a 6.º de Primaria reciben 120 euros, mientras que los de Secundaria y Bachillerato reciben 140 euros.

El programa del cheque educativo está presupuestado en 63.000 euros, A las familias se les destina directamente 43.000 euros, mientas que 20.000 euros se distribuyen entre los colegios, para que a su vez lo empleen en libros y material escolar para el alumnado y su reparto es proporcional al número de alumnos del centro. Los centros educativos que reciben esa aportación son los siguientes: C.P. Las Vegas, C.P. Los Campos, C.P. Francisco Fernández, IES Corvera y C.E.I.P. Sagrada familia. Desde 2016, año en que arrancó este programa de apoyo educativo, se han concedido 2.901 cheques.

La vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, señaló que "muchas personas aseguran que la verdadera cuesta económica no es la de enero, sino la de septiembre con la vuelta al colegio. Con la entrega de estos cheques educativos intentamos mitigar de alguna manera ese gasto al que muchas familias con hijos se tienen que enfrentar en este mes de septiembre, lo hacemos además antes de empezar el curso para que cuando se produzcan los gastos ya tengan esta ayuda para hacer frente a los mismos".

"Siempre nos gusta subrayar que esta medida tiene múltiples efectos positivos, por un lado, se benefician las familias, también los comercios del concejo donde se canjean los cheques y el profesorado nos dice que se nota que todos los niños disponen del material necesario y eso es bueno para todo el mundo", añadió la vicealcaldesa.