Corvera abre listas para las actividades gratuitas para mayores de 55 años

Las actividades ciudadanas gratuitas de Corvera abren este jueves su plazo de inscripción, que permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre –o hasta que se cubran todas las plazas ofertadas–. Estas actividades se desarrollarán del 29 de septiembre hasta mediados de junio y están dirigidas para personas mayores de 55 años y empadronadas en Corvera. Para este curso que inicia, se mantienen las cinco actividades que se impartieron el pasado año –risoterapia, activa tu mente, bailes de salón, manualidades y activa tu cuerpo con música–.

Las inscripciones se realizarán a través de un formulario digital mediante un código "QR" que se encuentra en carteles ubicados en el Ayuntamiento, el Tomás y Valiente, el centro social y cultural de Los campos, el Facebook oficial del Consistorio y en la web municipal, además de otras ubicaciones del concejo. La inscripción también se puede realizar de manera presencial en el Consistorio, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas; en el Tomás y Valiente de Las Vegas de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, o a través de los teléfonos 985505701 o 985514601.

A estas actividades se sumarán otras dirigidas a todos los públicos, como es el caso de los talleres de alfabetización digital, de teatro o la actividad "Caminando por Corvera", además de otras especialmente destinadas al público infantil, como cuentacuentos o manualidades infantiles.

"Seguimos apostando por llevar las actividades a todos los barrios y parroquias del concejo y porque sean gratuitas. Se trata de ofrecer actividades para el tiempo libre que sean interesantes y enriquecedoras para las personas mayores, lo que también entronca con nuestras políticas contra la soledad no deseada", declaró la concejala de Acción Social, Patricia Suárez.