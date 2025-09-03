Estos son los horarios de atención en el servicio de Medicina Deportiva de Corvera que inaugura nueva temporada

El Ayuntamiento de Corvera ya ha puesto en marcha la nueva temporada del servicio municipal de Medicina Deportiva, que se alargará hasta el mes de junio de 2026 en la Casa del Deporte de Las Vegas. El encargado de atender el servicio será el doctor Fernando García-Herrero Suárez, licenciado en Medicina y especialista en Medicina del Deporte además de contar con formación en reanimación cardiovascular básica y avanzada. La atención se prestará dos días a la semana (ocho al mes) en horario de 16.00 a 21.00 horas. Durante el mes de septiembre, las consultas se realizarán martes y miércoles, a excepción del 30 de septiembre.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran los reconocimientos médicos, gratuitos para menores de 22 años pertenecientes a clubes deportivos de Corvera, previa cita solicitada por el Área de Deportes; o consultas médicas y revisiones de lesiones ya diagnosticadas; pruebas de esfuerzo para deportistas en competición. Cuenta además con ecógrafo, permitiendo una mayor precisión en el diagnóstico de lesiones. Los interesados en acceder al servicio deberán solicitar cita previa de forma presencial en los polideportivos Toso Muñiz de Las Vegas o Alfonso Rodil de Los Campos. Estos servicios están financiados íntegramente por el Ayuntamiento de Corvera, que destina una partida anual de unos 20.000 euros.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, puso en valor la partida que el Consistorio destina para este servicio, puesto que "entendemos el deporte no solo como ocio o competición sino como una auténtica escuela de vida y un pilar para la salud". "Este servicio permite a nuestros jóvenes deportistas acceder a reconocimientos médicos gratuitos y a toda la ciudadanía disponer de atención especializada con tarifas reducidas", abundó el concejal de Deportes, Genaro Rodríguez.

Sobre la participación de García-Herrero como responsable del servicio, además del equipamiento (especialmente el ecógrafo), el titular de Deportes señaló que "nos sitúa a la vanguardia en este tipo de recursos municipales. Vamos a seguir trabajando para que este servicio crezca, se adapte a las necesidades de nuestros clubes y vecinos, y se consolide como un referente en Asturias en la prevención y cuidado de la salud deportiva".