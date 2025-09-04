Solís acapara el foco festivo con chuletones a la parrilla como gran atractivo

Corvera apura el verano y entra en su semana de fiestas. Además de las del concejo, la parroquia de Solís tendrá este fin de semana sus citas marcadas en rojo. Este viernes, desde las 22.00 horas, se celebrará la 9.ª Fartura de Chuletones, que irá seguida de la verbena ambientada por el Grupo Ideas. En el descanso musical, se celebrará también el concurso Fartones de Milhojas. A las 4.30, será el turno de sesión DJ "hasta altas horas".

El sábado 6, la programación arrancará por la mañana con el campeonato de Asturias de MX Clásicas y MC a las 10.30 horas. A las 11.00 se realizarán las verificaciones, mientras que los entrenamientos serán a las 13.00 horas y las mangas oficiales a las 15.00. Ya de noche, a las 23.30 horas, se celebrará la verbena con JB Son, cuyo parón servirá para iniciar la carrera de pantalones gachos, abierta a todos los públicos.

Las fiestas seguirán el domingo 7 y lunes 8, con actividades desde primer ahora y hasta la madrugada, entre ellas la procesión hasta la ermita de los Santos Justo y Pastor, una gran corderada, sesiones vermut, entrega de bollos y actuaciones de charangas y orquestas durante la noche.