Solís acapara el foco festivo con chuletones a la parrilla como gran atractivo
Este viernes, la verbena dará comienzo a las 23.30 con Grupo Ideas y DJ "hasta altas horas"
C. G.
Corvera apura el verano y entra en su semana de fiestas. Además de las del concejo, la parroquia de Solís tendrá este fin de semana sus citas marcadas en rojo. Este viernes, desde las 22.00 horas, se celebrará la 9.ª Fartura de Chuletones, que irá seguida de la verbena ambientada por el Grupo Ideas. En el descanso musical, se celebrará también el concurso Fartones de Milhojas. A las 4.30, será el turno de sesión DJ "hasta altas horas".
El sábado 6, la programación arrancará por la mañana con el campeonato de Asturias de MX Clásicas y MC a las 10.30 horas. A las 11.00 se realizarán las verificaciones, mientras que los entrenamientos serán a las 13.00 horas y las mangas oficiales a las 15.00. Ya de noche, a las 23.30 horas, se celebrará la verbena con JB Son, cuyo parón servirá para iniciar la carrera de pantalones gachos, abierta a todos los públicos.
Las fiestas seguirán el domingo 7 y lunes 8, con actividades desde primer ahora y hasta la madrugada, entre ellas la procesión hasta la ermita de los Santos Justo y Pastor, una gran corderada, sesiones vermut, entrega de bollos y actuaciones de charangas y orquestas durante la noche.
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Alerta en Gozón por un incendio que calcinó una nave agrícola con maquinaria y una tenada
- Avilés acoge este sábado la salida de la 14ª etapa de La Vuelta 2025
- El gran hub de la industria verde de Asturias está en Avilés: estos son los datos que lo demuestran
- Millar y medio de personas exigen recuperar 'El bosque encantado
- Este es el nuevo equipamiento de Illas para atraer a nuevos residentes al municipio
- El albergue de peregrinos de Avilés se traslada al edificio Fuero (y esta es la explicación)
- En marcha obras en Avilés por 5,7 millones para el remozado de calles y nuevos equipamientos