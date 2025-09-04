A la venta el antiguo economato de Ensidesa en La Marzaniella
El presupuesto de adjudicación es de 360 euros, y el plazo de ejecución son 15 días
M. M.
Cofivacasa, la sociedad instrumental participada en su totalidad por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y encargada de liquidar las sociedades públicas, ha adjudicado a la empresa Gloval Valuation la tasación del local comercial que ocupó el antiguo economato de Ensidesa en el poblado de La Marzaniella, en Corvera.
El presupuesto de adjudicación es de 360 euros, y el plazo de ejecución son 15 días. Este era uno de los tres establecimientos comerciales que la empresa Ensidesa abrió en la ciudad para sus trabajadores. Los otros dos estaban en Avilés y en Llaranes. La idea de Cofivacasa es vender estas propiedades, y necesita la tasación para fijar el precio. En la imagen, el antiguo economato con las contraventanas cerradas.
