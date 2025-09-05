Corvera se prepara para una Comida en la Calle con récord de participación

Las vecinas y vecinos de Corvera calientan motores para unas fiestas del concejo las cuales están generando gran expectación. Es el caso de la Comida en la Calle, cuya edición de este año, que se celebra el domingo 14 de septiembre de 14.00 a 19.00 horas, ha batido todos los récords de inscripción con 4.212 personas en lista, lo que representa a una cuarta parte de la población del concejo (alrededor del 25 por ciento de los residentes). La anterior marca databa del año 2016 y estableció la cifra en 4.050 personas (162 personas menos que este año), mientras que el año pasado la participación se redujo a 3.511 personas (el incremento de la participación respecto a 2024 es de un 20 por ciento).

La Comida en la Calle se extenderá por varias ubicaciones del concejo de Corvera. Por un lado, las personas que se han inscrito podrán celebrar la festividad en el espacio que el Ayuntamiento ha preparado especialmente para la ocasión en el parque Europa de Las Vegas. Además, también se han inscrito 28 establecimientos de hostelería, entre ellos los tres bares del recinto festivo del prao de la fiesta: Club Kárate Corvera, Grupo Corvera de Remo y Escuela de Natación de Corvera.

El Ayuntamiento facilitará a los bares tableros y sillas para 48 comensales por cada establecimiento. Además, la explanada del parque Europa contará con un dispositivo de mesas y sillas para ofrecer acomodo a 646 comensales.

En proporción comparativa, las cifras del récord de inscripción de la Comida en la Calle de Corvera supondrían 19.000 participantes en Avilés, 56.000 en Oviedo (casi como llenar dos veces el estadio de fútbol Carlos Tartiere) o 69.000 en Gijón, cifra que serviría para casi colgar el lleno tres veces en el estado El Molinón.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, que se reunió con los hosteleros junto a los concejales de Seguridad, Festejos y Comercio, Antonio Durán, Rafael Alonso y Begoña Fernández, respectivamente, así como con el jefe de la Policía Local, Rubén Lorenzo, señaló que "lo que empezó como una actividad más de las fiestas ha pasado a convertirse en un elemento central en su celebración".

En ese sentido, el regidor municipal destacó que "combina la fiesta de diversión y la dinamizadora de la economía social". A ello, Fernández sumó que los propios establecimientos quienes señalaron la cita "como uno de los días que más caja hacen". Además, Fernández anunció que desde el Ayuntamiento se colaborará con todas las peticiones realizadas por el sector hostelero para facilitar la celebración de actuaciones musicales.