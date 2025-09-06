Los colegios de Corvera iniciarán el curso con las instalaciones renovadas tras una inversión de 64.000 euros

Los colegios públicos de Corvera iniciarán el nuevo curso, que arranca el martes 9, con las obras de mejora ya finalizadas. Así lo comunicó el Ayuntamiento, que detalló que apenas quedan "unos pocos trabajos pendientes" y "pequeños remates" que no afectarán al inicio de las clases.

En concreto, las labores de mejora se centraron en actuaciones de mantenimiento, reparación y conservación como limpieza de canalones, siega y poda de zonas verdes, arreglos en portones y accesos, mejoras de instalaciones eléctricas, revisiones de protecciones de los patios, reparaciones de baños, revisión de aleros y peldaños y pintura en aulas, gimnasios y zócalos, además de eliminación de algunas goteras. En total, la inversión del Consistorio alcanzó los 64.000 euros.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, acudió a los colegios de Cancienes, Los Campos y Las Vegas junto al concejal de Educación, José Luis Montes, para reunirse con las direcciones de los centros y conocer en primera persona el avance de las obras estivales. Tal y como indicó el regidor municipal, las intervenciones en los centros educativos "responden a las prioridades que nos trasladan las direcciones de los centros y las familias". En ese sentido, Fernández recalcó que la prioridad del Consistorio es "que los más de 720 niños y niñas que están matriculados encuentren sus colegios en perfectas condiciones desde el primer día de clase".