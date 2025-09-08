Los "santos niños" presumen de tradición en Corvera

"Nosotros veníamos siempre con nuestro abuelo, era muy fiel a esta fiesta. Ahora ya no está, pero queremos seguir viniendo para honrar su memoria", reconocen Sergio e Inés Sánchez antes de llegar a la eucaristía en la ermita de San Justo y Pastor, en Solís. Allí, cientos de personas asistieron a uno de los días en donde mejor se une tradición y festejos en Corvera. "Es uno de esos días que siempre se reservan en el calendario", apunta Enrique Sánchez, el padre. Solís se volcó ayer para venerar a los "santos niños" donde, además de la poblada procesión y posterior misa, también se celebró una corderada que contó con una gran presencia de público.

1 | LUISMA MURIAS

"El lunes empiezo a trabajar en Madrid, pero no podía irme de mi tierra sin subir hasta aquí. Aunque vaya a llegar reventado siempre es una fiesta que vale la pena", señala Joaquín González, que reconoce lo mucho que le gusta "ver el prao así, hasta arriba, con la banda de gaitas y las pandereteras de fondo". "Aquí las tradiciones importan mucho, son la clave de esta fiesta, y es algo que me presta mucho ver", detalla.

3 | LUISMA MURIAS

Con un simple vistazo se puede ver la importancia que tiene la tradición en el festejo. Más allá de los trajes de asturianos de los gaiteros y las pandereteras, muchas mujeres, hasta alguna que otra niña, lucen una falda negra, con un mandil por encima, además de zapatillas. Arriba, eso sí, presumen de la camiseta de las fiestas.

"Para la gente que no es de la zona es algo que les llama la atención, pero aquí ya estamos acostumbrados", comenta Isabel Méndez que, como buena corverana, acude todos los años a la romería. "Tiene algo que no tienen otras fiestas que se realizan en el concejo. Este prao es diferente", cierra.

4 | LUISMA MURIAS

La tradicional corderada de Solís volvió a contar con una gran afluencia de público, con todas las mesas llenas. El hilo musical corrió a cargo de la Banda de Gaitas de Corvera, la charanga Felechu y el grupo "Madastur".