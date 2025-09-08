Techno y reggaetón para una noche de desenfreno en el colofón de las fiestas de Corvera

El anfiteatro del Parque Europa de Las Vegas acoge este sábado 13 de septiembre una nueva edición del Corvera Sound, que dará inicio a las 18.00 horas y finalizara a las 2.00 de la madrugada del domingo 14. La apertura de las puertas será a las 17.00 horas y entre las 23.00 y las 23.30 habrá un descanso para que todo el concejo se centre en el plato fuerte y uno de los mayores atractivos de las fiestas: los fuegos artificiales.

Entre los participantes del festival corverano figuran músicos regionales como Héctor Llamazares, consolidado en la escena electrónica española y con más de 15 años de experiencia a sus espaldas. Además de Llamazares, participarán Amian Martin, cuyas sesiones de groove techno conquistaron las pistas de baile de todo el país. Chanin, residente del Teatro Albéniz y nominado a los Premios AMAS de Asturias, también se subirá al escenario para ofrecer sus sesiones, conocidas por estar enfocadas en el baile con marcado estilo personal. Además, también estarán presentes Kekinn, Apez, Daibmar, Inaker y Lee.NOsh, además de DJs locales de dilatada trayectoria.

Patricia Suárez, vicealcaldesa de Corvera y concejala de Juventud, explicó que el festival de música está "con la vista puesta especialmente en el público joven". "Hace dos años organizamos este festival, recuperando en parte lo que había sido en años anteriores el Korvera Baila, pero abriéndolo a nuevos estilos musicales, con otro formato. La experiencia tuvo una gran acogida y por eso lo seguimos incluyendo en nuestro programa de las Fiestas de Corvera", abundó la vicealcaldesa, que añadió que el objetivo del Consistorio es ofrecer "un festival distinto con música electrónica pero también reggaetón, buscando un público amplio en cuanto a gustos musicales". Suárez presentó el festival esta mañana de lunes junto a Sergio Fernández, de GoEnjoy, encargado de la gestión del Corvera Sound, además del "Pantanazo" de la Jira al Embalse de Trasona.