Más de 50 profesionales velarán por la seguridad en las fiestas de Corvera

Restan tan solo dos días para el pistoletazo de salida para las fiestas de Corvera y el concejo ya tiene listo el operativo de seguridad. Medidas de supervisión, regulación de tráfico, controles reforzados en los accesos... En total se desplegarán más de medio centenar de profesionales de la Policía Loca, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, Bomberos y servicios de ambulancia. A ello, además, se sumarán agentes de paisano para impulsar la detección de posibles incidencias.

Las fiestas de Corvera, que se celebrarán entre el 12 y el 14 de septiembre, contarán además con un Punto Lila en el prao de la fiesta, un espacio de atención, sensibilización y actuación en casos de agresiones sexuales y que estará coordinado en tiempo real con el centro de crisis del Principado de Asturias. Este punto permanecerá operativo del 12 al 14 desde las 22.00 y hasta las 5.00 horas.

Por otro lado, desde el viernes 12 y hasta la madrugada del lunes 15, la regulación del tráfico implicará la prohibición del estacionamiento en el aparcamiento situado en la parte alta del prao, mientras que los accesos del recinto ferial serán de uso exclusivo para usuarios del centro de salud. En este punto, se impedirá el acceso general desde las 20.00 horas y se deshabitará el aparcamiento. El sábado noche, con motivo de los fuegos artificiales, se cortará la avenida Principado así como los accesos adyacentes desde las 22.30 horas y hasta la finalización del evento. Se recomienda a los asistentes a que se desplacen a pie.

Por último, el domingo, Día de Romería, se solicita a los vecinos y visitantes que hagan uso de los aparcamientos públicos para evitar el desplazamiento en transporte privado y estacionamiento fuera de los lugares indicados. Ese día se celebra la Comida en la Calle, con más de 4.200 inscritos (récord histórico).

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, mostró sus deseos porque las fiestas "sean un éxito" y señaló que, para ello, "es imprescindible que se desarrollen sin riesgos ni altercados". Para ello, el regidor municipal destacó el plan de seguridad y el operativo especial elaborados "con la inestimable colaboración de Guardia Civil y Protección Civil" para que los eventos se desarrollen "con absoluta normalidad". Además, recalcó la importancia de que vecinos y asistentes "sigan en todo momento las indicaciones de seguridad establecidas".

Dentro de las medidas de prevención y emergencia, se ha previsto una ambulancia medicalizada, supervisión permanente e inspección continua de instalaciones y atracciones, así como la coordinación con el 112 y los hospitales de referencia.