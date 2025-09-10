Un artista corverano quiere ser mundial: una de sus obras ha sido elegida entre las mejores del mundo de este mes

Poch quiere ser mundial. Una de las obras del artista corverano, uno de los más reconocidos del concejo, ha sido seleccionada por parte de la entidad "Street Art Cities" como uno de los mejores murales del mes de agosto en todo el mundo. En contrato se trata de una libra que realizó en La Bañeza, León, en la que se ve a una mujer "como nacida de las olas, su cabello ondeando como el agua, su presencia a la vez calma y tempestad". "Lady Tide transforma la pared en un océano de color, donde la fuerza femenina se mueve con un ritmo imparable", explica desde la organización.

No es la primera vez que seleccionan a Poch en este concurso. En junio una de sus obras también fue seleccionada entre las mejores del mes y esa, además, se puede ver en tierras corveranas. El mural se encuentra en Trasona. "Yo no sabía que tenía fotos subidas a la web de trabajos hechos en La Bañeza y en Zamora. A raíz de eso, subí algunas fotos, entre ellas las de este mural, y fue cuando me nominaron a mejor mural del mes", declaró en aquel entonces el corverano, que destacó que "hay mucho nivel en el concurso" y que el trabajo realizado en Trasona fue fruto de su interés por descubrir nuevos estilos. "Yo soy de pintar letras, es lo que siempre me ha gustado y lo que más he hecho", aseguró el artista urbano, que además de grafitero, también ejerce como tatuador. En ese sentido, comentó que este nuevo estilo nació el año pasado, cuando le solicitaron hacer un mural empleando una técnica "muy en uso" que consiste en hacer símbolos, letras y números sobre las que se encaja el dibujo para llevarlo a un gran formato.