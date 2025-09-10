Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "El modelo de fiestas funciona y hace sentir orgullosa a la población"

Festejos, encargada de organizar y garantizar el correcto desarrollo de las festividades de un municipio es una de las concejalías más fiscalizadas de los Ayuntamientos. En Corvera no es diferente. El responsable de esta área Rafael Alonso, tiene ya todo listo para las fiestas de Corvera, cuyo colofón, los fuegos artificiales, son un imán para asistentes de toda la comarca. Finalizadas las fiestas de Solís, Alonso repasa con LA NUEVA ESPAÑA la actualidad festiva de concejo.

-Los últimos serán los primeros y en el caso de Corvera, como ya es tradición, es la encargada de clausurar las fiestas de la comarca. ¿Qué implica ser el foco de atención al inicio y al final del verano?

-Implica una gran responsabilidad porque las fiestas de prao, que es lo que está arraigado en Corvera, empiezan con la Foguera de San Xuan y terminan con las fiestas del concejo. Es una gran responsabilidad, pero también un impulso para hacer que la gente se sienta identificada con las fiestas, orgullosa y, sobre todo, con ganas de participar y disfrutarlo.

-Desde hace años, el Ayuntamiento apuesta por la continuidad en la programación. Esto se ve en las verbenas, donde no hay grandes grupos sino orquestas. ¿Es un modelo de éxito?

-Siempre apostamos por un modelo y cada año se demuestra que está funcionando. Además, está consensuado con los corveranos porque hacemos las fiestas por y para la gente de Corvera. Siempre priorizamos sus preferencias. Este año, como el anterior, incluimos una orquesta móvil y apostamos por las orquestas para las verbenas, que es lo que más quiere la población.

-Este año, Corvera ha dado un paso más a su apuesta por la cultura regional. A la Feria del Libro, en la que se reservó un gran espacio para autores y creadores asturianos y corveranos, suman ahora el Día de la Asturianía. ¿Qué esperan de esta iniciativa?

-Esperamos aportar nuestro granito de arena a la asturianía, algo que la gente demanda y que nosotros pretendemos impulsar poco a poco para proteger nuestras tradiciones y apostar por la gente loca. Esa es nuestra seña de identidad. Siempre debemos estar a las demandas de la población. Cuando se trata de cultura asturiana, además, mucho mejor.

-Una de las grandes citas es la Comida en la Calle. Este año, con récord de inscritos.

-Es algo muy positivo y se ve que la gente participa, por lo que estamos muy contentos por ello. Hay más inscritos que nunca y demuestra que es una de las actividades más agradables de las fiestas porque impulsa la unión entre todo el vecindario. El concejo tendrá un gran ambiente.

-Y, además, con impacto directo en la hostelería.

-Si algo tiene de bueno la Comida en la Calle es que cada uno puede elegir lo que más le gusta. Unos van al parque Europa, pero también a los bares, que tienen un gran protagonismo porque es algo muy enraizado. Los hosteleros lo saben y están agradecidos por esta iniciativa. Es un ejemplo de convivencia por parte de la gente.

-Los más pequeños también tienen su programación particular.

-Corvera tiene fiestas para todos los asistentes y damos especial importancia a los niños, con precios acordados con los feriantes. Tenemos también el último día con precios especiales para ellos y es siempre uno de los días con más asistencia. Son fiestas para mayores, para jóvenes que tendrán su discoteca, y también los niños con sus atracciones. También los niños con necesidades especiales, que tendrán actividades para ellos.

-¿Cómo se ven en comparación a otros concejos?

-Preferimos centrarnos en nuestro modelo para diferenciar a Corvera del resto concejos. Aquí hay romerías desde el 1 de mayo. Es un modelo que funciona, que gusta a la población y que les hace sentir orgullosos. Queremos mantenernos.

-Y los fuegos artificiales, que atraen a tanta población como la que reside en Corvera, son ya parte de la esencia del concejo.

-Se junta más gente que la que vive en Corvera. El año pasado más de 20.000 personas. Es una de las grandes apuestas del Ayuntamiento y que llena de orgullo a los corveranos. Esperamos que sea satisfactorio un año más porque es una seña de identidad del concejo.

-¿Cuál es su deseo para las fiestas?

-Mi deseo es que la gente disfrute, que se lo pasen bien y se sientan orgullosos de Corvera. Esperemos que haga buen tiempo. Lo es todo en fiestas y espero que nos ayude porque nos garantizará unas fiestas estupendas.