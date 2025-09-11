Detenido un corverano por atracar con una pistola en un supermercado de Cancienes

La Guardia Civil ha detenido a un corverano de 40 años como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en un supermercado de Cancienes.

Los hechos sucedieron a las 14.10 horas del pasado sábado día, 6 cuando entró en el establecimiento un joven muy alto y delgado que vestía una sudadera negra con capucha que le cubría la cabeza y parcialmente el rostro.

El hombre apuntó con una pistola a las dos empleadas que se encontraban en la tienda y les solicitó varias veces que abrieran la caja registradora.

Las dos mujeres lograron huir a la trastienda para esconderse y el autor de robo, tras tirar al suelo el monitor de un manotazo, sustrajo el cajetín de la caja registradora y abandonó el local corriendo.

La identificación

Personados en el establecimiento componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Avilés, realizaron la correspondiente Inspección técnico ocular, además de solicitar el visionado de las cámaras de vigilancia de la tienda.

Los Guardias Civiles identificaron al ahora detenido, conocido por los agentes al constarle numerosos antecedentes policiales.

Las armas

A las 12.45 horas del martes día 9, la Guardia Civil, una vez finalizada la investigación, procedió a la detención del supuesto autor por un delito de robo con violencia e intimidación. A continuación, y tras obtener la preceptiva orden de entrada y registro firmada por el Juzgado de Instrucción de Avilés, agentes de la Guardia Civil entraron en el domicilio del detenido para tratar de localizar el arma utilizada en el robo.

No hubo suerte, pero los agentes intervinieron dos machetes y dos pasamontañas que podrían haberse utilizado en otros ilícitos penales.

Las diligencias Instruidas y el detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Avilés ayer.