De Protección Civil a activistas sociales, "Corvera ejemplar" cumple 14 años

"Un acto humilde pero bonito y hecho con mucho afecto". Así definió Iván Fernández, alcalde de Corvera, los reconocimientos a los "corveranos ejemplares" cuya gala se celebra este viernes 12, a las 17.30 horas, en La Lechera de Cancienes. Este año, los protagonistas son Adolfo Flórez, presidente del Club Tenis Corvera; Beatriz Fraga, presidenta de la Asociación de Vecinos de Corvera; Paula Expósito, escritora y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA y autora de "La Araña"; y Ángel Jiménez, fundador de la Asociación Scouts Corvera. En total, catorce ediciones con decenas de galardonados, algunos de los cuales figurarán en la muestra repaso que inaugurará el Ayuntamiento el sábado 13 en La Lechera.

El origen

La iniciativa tiene su origen en 2012 para reconocer la labor de aquellas personas vinculadas al municipio y que han destacado en el plano cultural, social y deportivo a lo largo del año. La primera edición, hace ya 13 años, tuvo como protagonista a Luz Hevia, "la güela" del concejo y que falleció ese mismo año escasas semanas antes de los premios con 104 años. Junto a ella, coparon el primer cartel de "ejemplares" del concejo el campeón de España de karts, Alex Novo; el presidente de la asociación vecinal de Campañones, Alfredo García; el atleta Antonio Madriñán; Antonio Vázquez, "el ruso"; el presidente de criadores de gochu asturcelta, José Manuel Iglesias; el propietario del bar Veiga, José Veiga; Maximina García, de las amas de casa "Siglo XXI" de Trasona; la peña La Consolación; Rosa Blanco, de las amas de casa de Corvera; y Vanessa Suárez, campeona de España de media maratón.

Los últimos premiados

El pasado año, "Corveranos ejemplares" reconoció al guardia civil Marcos Troitiño y su mujer e hija, María González y Martina Troitiño. Junto a él, la recitadora de poesía Malena González, el artesano Juan Guerra y el estudiante Gadeón Gabarre. Un año antes, en 2023, se reconoció la labor del actor Diego Ocampo, el sacerdote Paulino Sánchez, el artista José Luis Álvarez "Cuinchi" y la emprendedora Yolanda Álvarez. En 2022, el reconocimiento recayó en la ganadera Raquel Vigil, el maestro y escritor Berto García, la impulsora de la marca Lakshmi Soul Isabel Martínez, el gerente de Transportes Pico Luis Ángel Pico y la artista Toñi Solís.

En 2021 fueron "Corveranos ejemplares" la oncóloga Elisabeth Arrojo, el peluquero Eduardo García, la artista Aida Pantiga, la gerente de Dulcelandia Rosa María de la Iglesia y la activista social Eva López fueron las personas galardonadas, mientras que en 2020, se reconoció la labor de Protección Civil durante el Estado de Alarma durante la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus.