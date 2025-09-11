¿Te vas a perder las fiestas de Corvera? Aquí tienes la programación con las actividades del primer día

La cuenta atrás llegó a su fin y los vecinos de Corvera ya empiezan a disfrutar de las fiestas del concejo. Desde hoy y hasta mañana, diferentes ubicaciones de Corvera acogerán numerosas actividades que arrancan hoy con el torneo de tenis en el polideportivo de Cancienes a las 10.00 horas. La programación tuvo un anticipo ayer jueves, con la inauguración de la exposición sobre "Corvera Ejemplar", una muestra que repasa las tres últimas ediciones de los galardones en La Lechera de Cancienes, donde el viernes, a las 17.30 horas, se celebrará la gala de este año.

Durante la mañana, además del tenis, se llevará a cabo un taller de autodefensa para mujeres entre las 11.00 y 12.00 horas en la Casa del Deporte de Las Vegas. Al mediodía, la Banda de Música de Corvera arrancará un pasacalles desde la Placina de la Llingua de Los Campos hasta la Plaza de los Maestros de Las Vegas. A la misma hora, la Casa del Deporte también acogerá un taller de iniciación al kárate para niños, en la Casa del Deporte. Una hora después, en la misma ubicación, será el turno del boxeo y del "full contact", también para niñas y niños. La tarde de viernes continuará, de 16.00 a 20.00 horas con el torneo de tenis en Cancienes. De cuatro a siete será el III Torneo de Vóley Playa en la pista de vóley de Los Campos. A las cinco, arrancará la Folixa de los Colores en el parque Europa de Las Vegas, mientras que la pista multideportes de Los Campos acogerá el "Remoergómetro" y el polideportivo de Los Campos el torneo de fútbol sala prebenjamín entre Los Campos y Caudal. A las 17.30 horas, se enfrentará el Mareo contra el Oviedo.

Ya a las 17.30 horas, se celebrará la gala "Corvera Ejemplar" en La Lechera de Cancienes, donde se rendirá homenaje a Paula Expósito, Adolfo Flórez, Beatriz Fraga y Ángel Jiménez, con actuación de Noelia Berdejo.

El torneo de fútbol prebenjamín continuará a las 18.00 con el tercer y cuarto puesto, mientras que la final será a las 18.30 horas. A las 18.00, además, arrancará el VI Torneo Handball de Corvera en el polideportivo de Las Vegas y la final será a las 20.45 horas. De siete a ocho volverán los talleres en la Casa del Deporte, en este caso para boxeo para adultos.

Ya en la noche, llegará la música. A las 22.00 horas, en El Llar de Las Vegas, el tenor Emilio Menéndez ofrecerá un concierto, mientras que de 22.30 a 00.00 y de 03.00 a 05.00 horas, la orquesta Assia actuará en el prao de la fiesta. Entre la medianoche y las tres de la madrugada, será el turno de la Orquesta Fórmula, en el mismo punto.