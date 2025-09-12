Concejal de día, parrillero de noche: la curiosa historia de un político corverano

Una tradición familiar y vecinal. Así podría resumirse la participación de los vecinos de Solís en la organización de festejos de la parroquia, cuyas fiestas se celebraron este fin de semana y fueron "un éxito". Durante los últimos días, la localidad corverana celebró numerosas actividades, entre ellas dos que tienen la carne como protagonista: la gran corderada del domingo y la parrillada del lunes, las cuales tuvieron a los mandos del fuego a Luis Martínez, concejal de Corvera y un experimentado parrillero que lleva un cuarto de siglo comprometido con sus vecinos.

"Me hice parrillero de las fiestas por casualidad. Empecé con 15 o 16 años –tiene 41– y hasta ahora. Desde que tengo uso de razón colaboro con las fiestas", comentó Martínez, que explicó que el compromiso de los vecinos de Solís con sus fiestas se debe a que "somos una familia". Y es que, como indicó el concejal, antes que él y sus actuales compañeros, estaban sus madres y sus padres y, mucho antes, sus abuelos. "Empiezas de chaval y con los años sigues ayudando. Parejas, hijos, primos, hermanos... las familias siempre están para apoyar", abundó Martínez, que recalcó que el legado "está muy vivo".

Cantidades

Cada año, la comisión de festejos de la que es miembro encarga de 300 a 450 kilos de costillas y criollos que elaboran en dos parrillas "hechas por nosotros mismos" y que destacan por su envergadura. "Con los años te acostumbras y tienes todo controlado", apuntó Martínez, que como los buenos chefs, tiene sus "truquillos": "Como en los restaurantes, dejamos preparada la carne y, cuando llegan los pedidos, le damos el último golpe de calor para que esté listo". Aún así, Martínez reconoció que "en ocasiones nos pilla el toro", por lo que en los días de fiestas "apenas hay un segundo de descanso". De media, los días de la parrillada se atienden a medio millar de personas.

Participantes

Sobre las fiestas de Solís, el concejal y parrillero señaló que atraen a mucho "forastero" que "pese a no ser del pueblo, son fijos en las fiestas". Además, puso en valor las festividades. "Es un placer cerrar las fiestas de las parroquias. Tenemos las mejores y con gran tradición", señaló Martínez, que enfatizó que "sólo se paró por la pandemia". "Solís sin fiestas es impensable", concluyó el concejal.