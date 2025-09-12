Corvera rinde honores a sus vecinos ejemplares: "Os vemos con orgullo"

"Este acto no solo forma parte de las fiestas. Es un momento en el que la población del concejo se mira a sí misma y a vosotros con orgullo. Este teatro se os queda pequeño". Estas fueron las palabras que dieron inicio al discurso del alcalde de Corvera, Iván Fernández, durante la gala "Corvera Ejemplar" en la que el concejo se reconoció la labor de cuatro corveranos que destacaron por su "esfuerzo, talento, entrega y calidad humana". En esta ocasión fueron el profesor de tenis Adolfo Flórez, la escritora Paula Expósito, el activista Ángel Jiménez y la presidenta de la asociación de vecinos de Molleda Beatriz Fraga.

El acto, celebrado en La Lechera de Cancienes, acogió a decenas de corveranos que rindieron honor a los galardonados. El primero en recibir su diploma y estatuilla –obra del artista local Zapa– de manos del alcalde fue Flórez, quien reconoció que no se planteó "ni en sueños" ser reconocido con el galardón. "Para mí, ser profesor de tenis no fue un trabajo, sino un disfrute", señaló Flórez, que aprovechó para poner en valor "la importancia de la estructura desde la base para dar oportunidades".

Tras él fue el turno de Expósito, "la más joven" de los premiados y que recibió un guiño del Alcalde invitándola a ofrecer una obra en la instalación. Durante su intervención, la autora de "La Araña" relató su pasión por la literatura y señaló a Juan Hernández, su profesor en el colegio Luisa de Marillach, como la persona "clave" para el desarrollo de su "pasión".

Por su parte, Jiménez, ataviado con su uniforme "scout", mostró su emoción durante el acto y, pese a los nervios, dio una lección de compromiso social e invitó al público a "dejar un mundo mejor de lo que habéis encontrado".

Por último, Fraga, también emocionada en su discurso, se definió como una "aldeana orgullosa" y recalcó la importancia de la colaboración vecinal en Molleda y reivindicó la unión "familiar" entre vecinos. "Somos un grupo, una familia y el trabajo es de todos", concluyó.