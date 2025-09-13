Corvera, de fiesta sobre dos ruedas
Los corveranos se echan a la carretera en el Día del Bicicleta
M. M.
Los corveranos viven a tope las fiestas de su concejo, con las que despiden el verano. Y lo hacen bailando hasta bien entrada la madrugada para iniciar hoy una nueva jornada, pero sobre dos ruedas.
El municipio celebra hoy el "Día de la Bicicleta", una marcha cicloturista organizada por el Ayuntamiento de Corvera en el marco del programa festivo, y que comenzó a las 11.00 horas en Las Vegas con decenas de participantes de todas las edades.
No les había dado mucho tiempo a descansar, porque "Assia" y la "Orquesta Fórmula" pusieron el ritmo en el prao de la fiesta durante la noche anterior.
El programa musical continúa a partir de las 18.00 horas con el "Corvera Sound", en el parque Europa.
A las 23.00 horas comenzarán los fuegos artificiales en el prao de la fiesta, y a continuación la "Orquesta Panorama City" marcará el ritmo.
