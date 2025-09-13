Corvera se tiñe de colores en una concurrida "Holi"

La festividad "Holi" es uno de los eventos más populares de la India. En ella, los asistentes celebran la llegada de la primavera lanzando polvos y agua de colores que representan diferentes sentimientos. Dada su popularidad, y desde hace años, muchos lugares han aprovechado para incorporar este evento como parte de sus fiestas locales. Uno de ellos es Corvera, donde este viernes, decenas de niñas y niños corrieron, saltaron y bailaron en el Parque Europa de Las Vegas.

"Es una actividad diferente, dinámica y que a los niños les encanta", señaló Hugo García, ovetense que no dudó en acudir junto a su pareja, María Álvarez y sus hijas Elena y Beatriz, de 8 y 10 años. "No es la primera vez que van a una y se lo pasan bomba", señalaron los progenitores, que vigilaban desde lejos a sus hijas pensando en el regreso a casa. "En cuanto acaben, al coche para cambiarse y una buena ducha en casa", señalaron.

Con las mismas ganas por lanzar al aire los polvos de colores estaba Héctor Menéndez, de 8 años. En su mano, dos sobres, verde y naranja, sus favoritos. "El año pasado quisimos venir pero por trabajo no pudo ser. Le prometí que hoy no se lo perdería y aquí estamos", declaró su padre, Fernando, que no dejaba de mirar de reojo a su hijo. "Siempre va al mogollón. Si me despisto un segundo ya corriendo", bromeó.

Durante la jornada de ayer, las decenas de niñas y niños, así como sus familiares, cumplieron con el objetivo de la actividad: reír, bailar y disfrutar en la primera jornada de fiestas de Corvera que miran con especial interés a los más pequeños.

Marcha cicloturista en el Día de la Bicicleta

Con salida desde la plaza de Los Maestros, frente al Tomás y Valiente, la marcha cicloturista por el Día de la Bicicleta recorrerá Corvera hasta el centro de tecnificación deportiva de Trasona, antes de regresar. Los interesados pueden inscribirse hasta media hora antes de la salida y se entregarán camisetas a quienes completen la ruta.

Jornada plagada de eventos deportivos

A las 16.00 horas, en la pista multideportes de Los Campos acoge el 30.º Torneo Vóley Playa de Corvera. A la misma hora, en el polideportivo de Cancienes, torneo de tenis. En el de Las Vegas, a las 17.30 horas, maratón de zumba con Charo Peña y recogida de alimentos. A las 18.00 en el Parque Europa, sesión de atletismo.

Juegos tradicionales con Seis Conceyos

La Asociación Seis Conceyos imparte desde las 18.00 horas una sesión plagada de juegos y deportes tradicionales en el paro de la fiesta. También a las 18.00 horas y en el prao de la fiesta se celebrará un trofeo de llave, mientras que los mayores aficionados a la sidra podrán participar en el concurso de escanciadores.

Teatro y música en Las Vegas y Cancienes

El teatro El Llar de Las Vegas acogerá a las 20.00 horas un concierto a cargo del grupo asturiano Nuberu, histórica banda con casi medio siglo de experiencia sobre los escenarios del Principado. A la misma hora, teatro en La Lechera con la obra "¡Aquí no paga nadie!", de Darío Fo y con el Grupu de Teatru de Pillarno.

Verbena, festival y fuegos artificiales

De 18.00 a 2.00 horas, los más fiesteros podrán disfrutar del Corvera Sound en el Parque Europa. De 22.00 a 23.00 y de 2.30 a 5.00 horas, la discomóvil "Renovation Experience II" en el prau de la fiesta. A las 23.00, los fuegos artificiales. Al finalizar estos, y hasta las 2.30 horas, actuará la orquesta Panorama City en el escenario del prau.