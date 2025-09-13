Festival de luces en Corvera: así se ha la noche de los fuegos en el concejo
Miles de personas disfrutaron del espectáculo de fuegos artificales
Corvera vivió ayer una de sus noches más especiales con el espectáculo de fuegos artificiales.
Durante más de diez minutos el cielo del concejo se iluminó con las diferentes figuras, en una mezcla entre tradición e innovación, hasta cerrar el show con una sonora ovación de las miles de personas que acudieronal prao de la fiesta.
Tras los fuegos, volvió la orquesta, que detuvo su actuación para que el público centrara la atención en el espectáculo pirotécnico.
