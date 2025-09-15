La Ciudad Deportiva del Avilés, más cerca: Corvera lanza la subasta para los terrenos que albergarán las nuevas instalaciones del club

La futura Ciudad Deportiva del Real Avilés que se construirá, si todo avanza según lo previsto, en Corvera, supondrá un espaldarazo para el concejo a nivel deportivo, económico y de empleo para la comarca. Tal como se había anunciado las obras podrían arrancar antes de final de año tras hacerse efectivo el pago el pasado agosto, por parte del presidente del Real Avilés, de los más de 77.000 euros de sanción administrativa tras el desistimiento de la anterior puja de los terrenos municipales donde se ubicará la ciudad deportiva.

El ayuntamiento ha reiniciado ya el procedimiento de subasta de los terrenos de Truyés por un importe de 2.118.995,84 euros. Para la presentación de ofertas se ha abierto un plazo de quince días naturales a contar desde este lunes.

Equipamientos

La Ciudad Deportiva se presenta como una instalación multidisciplinar, que contará con cuatro campos de fútbol once -tres de ellos de hierba artificial y un mini estadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural-, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia para unos 150 deportistas. También contará con un aparcamiento general de unas 200 plazas. El diseño inicial, realizado por SOA Arquitectura, se presentó en El Llar de Las Vegas como "un proyecto de Asturias, para Asturias".

Impulso para el concejo

Desde el Ayuntamiento de Corvera se considera también un proyecto estratégico que vendrá a dar un impulso económico a un concejo que se encuentra pleno de actividad

"Desde el Ayuntamiento queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento a Baeza por mantener su compromiso firme con este proyecto, demostrando que tiene palabra y que cumple con sus compromisos", destacó el alcalde, Iván Fernández, tras conocerse el pago de la sanción administrativa tras el desistimiento de la anterior puja de los terrenos municipales donde se ubicará la ciudad deportiva.